DCNews Politica Lidera S&D din PE spune că a primit asigurări de la Grindeanu că partidul nu va forma un guvern cu extrema dreaptă
Data actualizării: 15:41 28 Apr 2026 | Data publicării: 15:39 28 Apr 2026

Lidera S&D din PE spune că a primit asigurări de la Grindeanu că partidul nu va forma un guvern cu extrema dreaptă
Autor: Anca Murgoci

Iratxe Garcia Perez / AGERPRES

Lidera grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez, și-a reiterat marți încrederea deplină în PSD și a afirmat că liderul partidului Sorin Grindeanu i-a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă din România pentru a forma un guvern.

„Reiterez încrederea deplină în PSD. Ieri (luni -n.r.) au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă unele dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime. Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern”, a declarat Iratxe Garcia Perez în conferința de presă a grupului său politic din Parlamentul European, la Strasbourg.

Eurodeputata spaniolă a răspuns unei întrebări din partea presei străine privind impactul pe care l-ar avea asupra grupului său posibilitatea ca social-democrații să formeze un guvern cu extrema dreaptă în România.

„Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern”, a spus lidera grupului S&D și și-a exprimat speranța ca Partidul Popular European să aibă aceeași poziție și ”atunci când va exista un guvern, în niciun caz să nu fie un guvern cu extrema dreaptă”.

VEZI ȘI: PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan / Update: Și PSD a strâns voturile necesare 

psd
aur
sorin grindeanu
ilie bolojan
guvern
