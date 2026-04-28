De ce a cerut Michael Jackson „lapte” chiar înainte de a muri

La peste 25 de ani de la moartea sa, interesul pentru Jackson, viața și moștenirea sa a reapărut în mass-media, în urma lansării filmului biografic „Michael”, care a stârnit reacții negative din partea regizorului filmului „Leaving Neverland”, Dan Reed, din cauza omisiunii unor acuzații de abuz asupra copiilor aduse împotriva cântărețului.

Moștenitorii lui Jackson se confruntă, de asemenea, cu un nou proces intentat de familia Cascio, care susține despre cântăreț că i-ar fi agresat sexual în repetate rânduri, conform Ladbible.

În ciuda acuzațiilor de abuz asupra copiilor care datează încă din 1993, cântărețul piesei „Thriller” nu a fost niciodată condamnat.

Cu toate acestea, subiectul rămâne unul controversat, Channel 4 lansând la începutul acestui an o serie în patru părți pe această temă.

Care au fost ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson?

Ultimele cuvinte ale cântărețului au fost dezvăluite în timpul procesului medicului său personal, Conrad Murray, acuzat de omor din culpă după moartea lui Jackson.

În timpul procesului, Murray a dezvăluit că îi administra lui Jackson doze regulate de propofol în fiecare seară pentru a-l ajuta să doarmă.

În noaptea de 25 iunie 2009, Murray îi administrase 25 de miligrame de sedativ, o doză mai mică decât cea obișnuită de 50 de miligrame, deoarece în acea seară luase și alte medicamente.

Amintindu-și ultimele cuvinte ale lui Jackson, Murray a dezvăluit că acesta ceruse „lapte”, spunând următoarele: „Te rog, te rog, dă-mi niște lapte ca să pot dormi, pentru că știu că asta e singurul lucru care chiar funcționează pentru mine”.

El a explicat că „lapte” era numele pe care Jackson îl dădea propofolului, care este adesea poreclit „lapte al amneziei”.

„Fă-mă doar să adorm”

„Era doar un medicament cu care era obișnuit, se numește propofol. El mi-a spus doar să-l fac să adoarmă, că nu contează la ce oră se trezește. Am fost de acord atunci să trec la propofol”, a povestit Murray.

Medicul a continuat apoi să explice că a părăsit dormitorul cântărețului timp de două minute pentru a merge la baie, doar pentru a-l găsi fără suflare la întoarcere.

A sunat la serviciile de urgență, iar paramedicii s-au grăbit să sosească și au încercat să-i acorde primul ajutor lui Jackson.

Din păcate, nu au reușit să-l resusciteze, iar la două ore după apelul lui Murray la 911, legendarul cântăreț a fost declarat mort.

Cu toate acestea, s-a aflat ulterior că, în noaptea în care a murit, cântărețul luase opt comprimate de lorazepam, un sedativ, ceea ce înseamnă că doza mai mică de propofol a fost totuși suficientă pentru a-i provoca moartea.

Apărarea lui Murray a susținut că aceste comprimate au fost luate în timp ce el se afla în afara camerei lui Jackson, ceea ce înseamnă că nu avea cum să știe când acesta a administrat propofolul.

„Când dr. Murray a părăsit camera, Jackson și-a administrat singur o doză de propofol care, împreună cu lorazepamul, a creat o reacție chimică devastatoare în organismul său, care în cele din urmă l-a ucis. Întreaga situație este tragică, dar probele nu indică faptul că dr. Murray ar fi făcut-o”, a susținut avocatul său.

Cu toate acestea, un judecător a decis ulterior că „încrederea nejustificată pe care Jackson a acordat-o lui Murray i-a costat viața”, medicul fiind condamnat la patru ani de închisoare, din care a executat doi.