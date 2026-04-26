Ungaria fierbe: "Oligarhii lui Viktor Orban fug cu banii în Dubai sau Uruguay", acuză Peter Magyar

Într-un mesaj publicat pe platforma X și într-o intervenție video, liderul TISZA a susținut că oligarhii apropiați fostului premier transferă sume uriașe de bani în afara țării și își pregătesc plecarea în state din care extrădarea este dificilă sau imposibilă.

Potrivit lui Magyar, destinațiile principale ar fi Emiratele Arabe Unite, Uruguay, SUA și alte țări îndepărtate.

Acuzații de spălare de bani și apel la arestări

Peter Magyar afirmă că Administrația Națională Fiscală și Vamală din Ungaria (NAV) a suspendat deja mai multe transferuri de mare valoare care ar avea legătură cu cercul lui Antal Rogán, unul dintre cei mai influenți oameni din fostul sistem de putere Fidesz.

„Oligarhii legați de Orban transferă zeci de miliarde de forinți către Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și alte țări îndepărtate”, a transmis Magyar.

Acesta a cerut public conducerii NAV să înghețe imediat fondurile suspecte și a lansat un apel direct către procurorul general, șeful Poliției Naționale și conducerea autorității fiscale pentru arestarea celor pe care îi numește „infractori care au provocat pagube de mii de miliarde de forinți poporului maghiar”.

Magyar susține că aceste persoane încearcă să fugă înainte de instalarea noului guvern TISZA.

TV2 și alte active media, scoase la vânzare sub prețul pieței

Liderul TISZA a mai declarat că persoane apropiate fostei puteri au început să vândă active importante din zona media la prețuri sub cele ale pieței.

Printre acestea a menționat postul TV2 și Lounge Event Kft, companie pe care o descrie drept una dintre principalele mașinării de propagandă asociate cu Antal Rogán.

Magyar a făcut apel către investitorii interni și internaționali să nu cumpere aceste active, avertizând că viitorul Oficiu Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor ar putea interveni ulterior.

„Cei care cumpără active legate de mafie ar putea ajunge să dea explicații”, a avertizat acesta.

TV2 și alte entități vizate au respins public acuzațiile.

Familii de oligarhi, pregătite de plecare

Una dintre cele mai dure afirmații ale lui Peter Magyar vizează plecarea din țară a unor familii influente.

Acesta susține că mai multe familii de oligarhi și-au retras deja copiii de la școală și își pregătesc plecarea, iar familia lui Lorinc Meszaros ar urma să plece la Dubai în zilele următoare.

Deocamdată, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ungare, însă declarațiile au provocat un val puternic de reacții în presa internațională și în spațiul politic european.

După 16 ani de guvernare Orbán, noua putere de la Budapesta promite o ofensivă totală împotriva sistemului pe care Peter Magyar îl numește fără rețineri „mafia de stat”.