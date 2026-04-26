Accident rutier în Sibiu: Trei persoane rănite și trafic blocat pe DN7

Update:

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Creangă la intersecţia cu DN 7, un bărbat în vârstă de 79 de ani, din Tălmaciu, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus pe DN 7 spre Sibiu, condus de un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Turnu Roşu, intrând în coliziune cu acesta, transmite IPJ Sibiu.

O pasageră din autoturismul condus de tânărul în vârstă de 28 de ani, respectiv tânăra de 24 ani, domiciliată în localitatea Turnu Roşu, precum şi femeia de 73 de ani, din Tălmaciu, aflată în autoturismul condus de bărbatul de 79 de ani, au suferit vătămări corporale şi au fost transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, conform poliţiştilor.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier s-a reluat în condiţii normale.

Știre inițială:

Un echipaj SMURD, două de la SAJ şi o autospecială de stingere au intervenit de urgenţă, duminică, în Tălmaciu, la un accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

În accident au fost implicate patru persoane. Trei au avut nevoie de îngrijiri medicale: o femeie în vârstă de 24 de ani, preluată de echipajul SMURD, care a suferit un traumatism facial, şi o femeie de 73 de ani, preluată de echipajul SAJ cu un traumatism facial. Ambele femei sunt transportate la UPU Sibiu, arată sursa citată.

Un bărbat în vârstă de 79 de ani a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior refuzând transportul la spital. A patra persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma accidentului, traficul a fost blocat pe DN7, în localitatea Tălmaciu, potrivit Agerpres.

