Accident rutier în Sibiu: Trei persoane rănite și trafic blocat pe DN7
Data actualizării: 16:51 26 Apr 2026 | Data publicării: 16:16 26 Apr 2026

Accident rutier în Sibiu: Trei persoane rănite și trafic blocat pe DN7
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un accident rutier a avut loc duminică, la Tălmaciu, unde au intervenit de urgență echipaje SMURD, SAJ și pompieri.

Update:

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Creangă la intersecţia cu DN 7, un bărbat în vârstă de 79 de ani, din Tălmaciu, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus pe DN 7 spre Sibiu, condus de un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Turnu Roşu, intrând în coliziune cu acesta, transmite IPJ Sibiu.

O pasageră din autoturismul condus de tânărul în vârstă de 28 de ani, respectiv tânăra de 24 ani, domiciliată în localitatea Turnu Roşu, precum şi femeia de 73 de ani, din Tălmaciu, aflată în autoturismul condus de bărbatul de 79 de ani, au suferit vătămări corporale şi au fost transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, conform poliţiştilor.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier s-a reluat în condiţii normale. 

Știre inițială:

Un echipaj SMURD, două de la SAJ şi o autospecială de stingere au intervenit de urgenţă, duminică, în Tălmaciu, la un accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

În accident au fost implicate patru persoane. Trei au avut nevoie de îngrijiri medicale: o femeie în vârstă de 24 de ani, preluată de echipajul SMURD, care a suferit un traumatism facial, şi o femeie de 73 de ani, preluată de echipajul SAJ cu un traumatism facial. Ambele femei sunt transportate la UPU Sibiu, arată sursa citată.

Un bărbat în vârstă de 79 de ani a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior refuzând transportul la spital. A patra persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma accidentului, traficul a fost blocat pe DN7, în localitatea Tălmaciu, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Accident pe A1 între un microbuz și un camion: 4 persoane rănite

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Incendiu într-un bloc în Timișoara: Zeci de persoane au fost evacuate
Publicat acum 7 minute
Patru persoane rătăcite pe munte, în Buzău. Jandarmii montani au intervenit pentru salvarea lor
Publicat acum 29 minute
Captură uriașă de țigări de contrabandă în Neamț: Aproape 13.000 de pachete găsite de polițiști, în plină anchetă de furt
Publicat acum 38 minute
O femeie de 65 de ani din Constanța s-a aruncat din ambulanță, în drum spre spital
Publicat acum 50 minute
Care sunt cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 8 ore si 13 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 23 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
