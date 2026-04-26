€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
Data publicării: 18:21 26 Apr 2026

PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
Autor: Bogdan Bolojan

parlament petrisor peiu nervos Foto: Agerpres

Colaborarea dintre PNL, USR și AUR s-a materializat în Parlament sub forma unei inițiative legislative care să reducă durata cursurilor de pregătire pentru viitorii magistrați, susține Robert Cazanciuc.

"Scaunul la cap și scaunul politic

Respinsă acerb și de PNL, și de USR, ba chiar și de AUR, colaborarea dintre cele trei partide se materializează în Parlament, așa cum a anunțat chiar Ilie Bolojan : „Una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, alta înseamnă abordări instituţionale”.

Exact cu o zi înainte ca miniștrii PSD să demisioneze din Guvern, primul demers de oficializare a viitorului parteneriat tripartit a fost întreprins în Parlament.

Arina Moș, o deputată PNL de Bihor, a reușit să atragă mai mulți parlamentari de la USR și AUR pentru a depune o inițiativă legislativă contrară interesului general al poporului român de a avea magistrați cu experiența și pregătirea necesare înfăptuirii unui act de justiție de încredere.

Fără să înțeleg de ce doamna deputat consideră că mai multă școală dăunează viitorilor magistrați, și, în consecință, propune reducerea duratei cursurilor de pregătire la Institutul Național al Magistraturii, de la 3 ani, cât este în prezent în legea în vigoare din anul 2022, la 2 ani, aș vrea să menționez că România se află printre puținele țări unde poți deveni judecător la vârsta de 24 de ani, vârstă total improprie pentru a înțelege complexitatea socio-umană a dosarelor aflate pe masa instanțelor de judecată," transmite Robert Cazanciuc.

Cazanciuc: Expresia clară a unui fariseism politic

Senatorul PSD consideră că înțelegerea dintre cele trei partide nu este întâmplătoare. 

"Nu este un accident, nu este o pură întâmplare, este expresia clară a unui fariseism politic caracteristic PNL și USR, partide ce, până de curând, ani la rând, au respins orice formă de dialog cu AUR, pe ai cărui membri îi etichetau drept „extremiști”. Nici măcar George Simion nu voia să audă de rivali, spunând că zvonurile despre negocieri sunt pure invenții. 

În ultima ședință a forurilor de conducere, o mare parte a liberalilor a cerut respingerea oricăror negocieri sau înțelegeri cu „extremiștii de la AUR”. USR a ținut isonul, punând public, prin vocea Dianei Buzoianu, eticheta de „partid extremist”.

În toiul negocierilor pentru ieșirea din criză, președintele Nicușor Dan a respins categoric ideea unui premier pentru un Guvern minoritar susținut de AUR - „În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune - vrem un Guvern minoritar cu susținerea AUR - eu nu voi fi de acord cu asta”.

Mai este pentru cineva un secret că PNL și USR calcă în picioare orice formă de angajament public, doar pentru a-și păstra scaunele din Guvern?" a mai scris Robert Cazanciuc pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

robert cazanciuc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Alergare sau mers pe bandă înclinată: Ce să alegi pentru a slăbi mai eficient
Publicat acum 18 minute
De ce este scump curentul în România. Cauzele prezentate de Dumitru Chisăliţă: Mitul „mai mult solar = mai ieftin” a fost demontat
Publicat acum 35 minute
CSM București s-a calificat în Final4-ul Champions League. Cristina Neagu: "Avem șanse mari să jucăm finala"
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 8 ore si 24 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 13 ore si 39 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 11 ore si 9 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 51 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close