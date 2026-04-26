PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"

"Scaunul la cap și scaunul politic

Respinsă acerb și de PNL, și de USR, ba chiar și de AUR, colaborarea dintre cele trei partide se materializează în Parlament, așa cum a anunțat chiar Ilie Bolojan : „Una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, alta înseamnă abordări instituţionale”.

Exact cu o zi înainte ca miniștrii PSD să demisioneze din Guvern, primul demers de oficializare a viitorului parteneriat tripartit a fost întreprins în Parlament.

Arina Moș, o deputată PNL de Bihor, a reușit să atragă mai mulți parlamentari de la USR și AUR pentru a depune o inițiativă legislativă contrară interesului general al poporului român de a avea magistrați cu experiența și pregătirea necesare înfăptuirii unui act de justiție de încredere.

Fără să înțeleg de ce doamna deputat consideră că mai multă școală dăunează viitorilor magistrați, și, în consecință, propune reducerea duratei cursurilor de pregătire la Institutul Național al Magistraturii, de la 3 ani, cât este în prezent în legea în vigoare din anul 2022, la 2 ani, aș vrea să menționez că România se află printre puținele țări unde poți deveni judecător la vârsta de 24 de ani, vârstă total improprie pentru a înțelege complexitatea socio-umană a dosarelor aflate pe masa instanțelor de judecată," transmite Robert Cazanciuc.

Cazanciuc: Expresia clară a unui fariseism politic

Senatorul PSD consideră că înțelegerea dintre cele trei partide nu este întâmplătoare.

"Nu este un accident, nu este o pură întâmplare, este expresia clară a unui fariseism politic caracteristic PNL și USR, partide ce, până de curând, ani la rând, au respins orice formă de dialog cu AUR, pe ai cărui membri îi etichetau drept „extremiști”. Nici măcar George Simion nu voia să audă de rivali, spunând că zvonurile despre negocieri sunt pure invenții.

În ultima ședință a forurilor de conducere, o mare parte a liberalilor a cerut respingerea oricăror negocieri sau înțelegeri cu „extremiștii de la AUR”. USR a ținut isonul, punând public, prin vocea Dianei Buzoianu, eticheta de „partid extremist”.

În toiul negocierilor pentru ieșirea din criză, președintele Nicușor Dan a respins categoric ideea unui premier pentru un Guvern minoritar susținut de AUR - „În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune - vrem un Guvern minoritar cu susținerea AUR - eu nu voi fi de acord cu asta”.

Mai este pentru cineva un secret că PNL și USR calcă în picioare orice formă de angajament public, doar pentru a-și păstra scaunele din Guvern?" a mai scris Robert Cazanciuc pe Facebook.