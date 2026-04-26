DCNews Stiri Incendiu într-un bloc din Timișoara: Zeci de persoane au fost evacuate
Data actualizării: 17:16 26 Apr 2026 | Data publicării: 17:15 26 Apr 2026

Autor: Elena Aurel

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu a izbucnit la etajul opt al unui bloc din Timișoara. 12 persoane au fost evacuate de către pompieri, iar alte 32 s-au autoevacuat.

Pompierii timişoreni au evacuat 12 persoane, în timp ce alte 32 s-au autoevacuat în urma unui incendiu care a avut loc, duminică, la etajul opt al unui bloc cu zece niveluri, dintr-o zonă centrală a municipiului Timişoara.

Cinci persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului, printre care o femeie intoxicată cu fum, transportată la Spitalul Municipal Timişoara, alături de fiul de 8 ani, cu atac de panică. Alte trei victime (doi adulţi şi un minor) prezintă atac de panică, arată o informare de presă a ISU Timiş.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă 16 pompieri cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD şi o autospecială de lucru la înălţime.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta într-o încăpere dintr-un apartament de la etajul opt al unui bloc de locuinţe cu zece etaje, cu degajări de fum pe casa scării.

Incendiul a fost lichidat şi se lucrează pentru ventilarea spaţiilor, potrivit Agerpres.

