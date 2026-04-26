Incendiu într-un bloc din Timișoara: Zeci de persoane au fost evacuate

Pompierii timişoreni au evacuat 12 persoane, în timp ce alte 32 s-au autoevacuat în urma unui incendiu care a avut loc, duminică, la etajul opt al unui bloc cu zece niveluri, dintr-o zonă centrală a municipiului Timişoara.
Cinci persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului, printre care o femeie intoxicată cu fum, transportată la Spitalul Municipal Timişoara, alături de fiul de 8 ani, cu atac de panică. Alte trei victime (doi adulţi şi un minor) prezintă atac de panică, arată o informare de presă a ISU Timiş.
La faţa locului s-au deplasat de urgenţă 16 pompieri cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD şi o autospecială de lucru la înălţime.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta într-o încăpere dintr-un apartament de la etajul opt al unui bloc de locuinţe cu zece etaje, cu degajări de fum pe casa scării.
Incendiul a fost lichidat şi se lucrează pentru ventilarea spaţiilor, potrivit Agerpres.
de Anca Murgoci