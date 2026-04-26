Patru persoane rătăcite pe munte, în Buzău. Jandarmii montani au intervenit pentru salvarea lor

Patru persoane au fost coborâte de pe munte de către jandarmii montani din Buzău, după ce s-au abătut de la un traseu şi s-au rătăcit, solicitând sprijin prin numărul unic de apeluri 112, informează IJJ Buzău.

Potrivit sursei citate, un bărbat a apelat 112, sesizând faptul că el şi alte trei persoane, un bărbat şi două femei, s-au rătăcit în timp ce coborau de la Lacul Vulturilor către Cabana Valea Neagră, în comuna Siriu, judeţul Buzău.

Cele patru persoane au parcurs traseul turistic Valea Neagră - Poarta Vânturilor - Lacul Vulturilor şi au decis să revină pe un traseu alternativ, în circuit: Poarta Vânturilor - Vârful Siriu - Dosul Muntelui - Valea Bradu - Valea Neagră. După ce au trecut de Vârful Siriu, în zona de gol alpin, aceştia au părăsit traseul marcat, pierzând orientarea şi ajungând în zona Dosul Muntelui.

S-au abătut de la traseul stabilit

"Conştientizând că s-au abătut de la traseul stabilit, au încercat să regăsească marcajele turistice, însă pe fondul oboselii şi al temerii provocate de posibila prezenţă a animalelor sălbatice, au solicitat sprijinul autorităţilor. În urma apelului, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Nehoiu au luat legătura telefonic cu apelantul şi, pe baza informaţiilor primite, au stabilit zona probabilă în care se aflau persoanele rătăcite. Echipajele de intervenţie au pornit în căutarea acestora, parcurgând pedestru aproximativ 5 kilometri până la locul unde au fost găsiţi. Din fericire, niciuna dintre persoane nu a necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, au început deplasarea pe traseul de întoarcere către Valea Neagră, unde turiştii aveau autoturismul. Coborârea s-a desfăşurat în condiţii de noapte, iar toate persoanele au fost aduse în siguranţă la punctul de plecare", precizează sursa citată.

Din datele jandarmilor, persoanele rătăcite s-au abătut aproximativ 1,5 kilometri de la traseul marcat. Jandarmii au parcurs peste 10 kilometri în total, dus-întors, pentru desfăşurarea misiunii de căutare şi salvare, conform Agerpres.

