Percheziții într-un dosar de delapidare de 3 milioane de lei la un CAR din Argeș

Polițiștii au efectual percheziții. Sursa foto: Freepik

În județul Argeș au fost efectuate percheziții într-un dosar de delapidare de aproximativ 3 milioane de lei de la o casă de ajutor reciproc.

Poliţiştii au efectuat, joi, trei percheziţii într-un caz de delapidare, din cercetări reieşind că trei angajaţii ai unei instituţii nebancare din judeţul Argeş au introdus în sistemul informatic date nereale determinând aprobarea a 87 de împrumuturi de aproape 3 milioane de lei, bani pe care şi i-au însuşit, informează Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Reprezentanţii IPJ Argeş au declarat, pentru AGERPRES, că este vorba despre contabilul-şef şi doi casieri de la un CAR din judeţ.

Percheziţiile au avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române şi au fost puse în executare de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş într-un dosar penal de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi accesul ilegal la un sistem informatic.

Trei persoane urmează să fie duse la Poliție pentru cercetări

"Din cercetările efectuate până în prezent, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, a rezultat că în perioada aprilie 2010 - martie 2025, trei persoane, având calitate de contabil-şef, respectiv casier, în cadrul unei instituţii financiare nebancare cu sediul în judeţul Argeş, iar prin prerogativele funcţiilor, ar fi introdus în sistemul de evidenţă date nereale, determinând aprobarea a 87 de împrumuturi, în valoare totală de peste 2.934.000 de lei, însuşite de persoanele în cauză", precizează IPJ Argeş.

Trei persoane urmează să fie conduse la sediul Poliţiei, pentru cercetări, în baza mandatelor de aducere emise.

Activităţile se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor criminalişti şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş, conform Agerpres.