Atac armat la Casa Albă. Palatul Buckingham cere reevaluarea securității înainte de vizita regelui Charles

Oficiali din Regatul Unit și Statele Unite au intrat în consultări imediate după atacul armat care a provocat panică la unul dintre cele mai importante evenimente politice și de presă de la Washington. Palatul Buckingham și echipele de securitate americane analizează în ce măsură incidentul poate influența programul și logistica vizitei de stat a regelui Charles al III-lea, programată să înceapă luni, relatează BBC.

Regele Charles a primit informații despre situație și s-a declarat ușurat că Donald Trump, Melania Trump și ceilalți invitați nu au fost răniți. În paralel, partea britanică a cerut actualizarea evaluărilor de risc și verificarea tuturor componentelor de securitate asociate deplasării.

Focuri de armă și evacuare de urgență la Washington

Incidentul a avut loc în timpul dineului corespondenților de la Casa Albă, desfășurat la Washington DC. Un bărbat a deschis focul în momentul în care a încercat să pătrundă în zona evenimentului, declanșând intervenția imediată a forțelor de securitate.

Președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă, Melania Trump, au fost evacuați de urgență. Mai multe persoane din conducerea politică americană, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au fost scoase din sală de agenți înarmați în momentele de după primele împușcături.

Martorii au descris o atmosferă de haos, cu participanți care au fost evacuați rapid din clădire, în timp ce forțele de securitate au securizat perimetrul.

Reacția autorităților americane

Serviciul Secret al Statelor Unite a confirmat că nicio altă persoană nu a fost rănită în afara incidentului inițial. Donald Trump a declarat ulterior că un agent de securitate a fost lovit de un glonț de la distanță foarte mică, însă echipamentul de protecție a împiedicat o tragedie.

Procurorul general interimar Todd Blanche a transmis că are încredere în capacitatea autorităților americane de a asigura protecția vizitei regale. Acesta a vorbit despre o cooperare extinsă între instituțiile federale și a susținut că intervenția rapidă a demonstrat funcționarea sistemului de securitate.

Blanche a precizat că suspectul urmează să fie adus în fața unei instanțe federale, luni, și că investigațiile indică o posibilă țintire a unor oficiali din administrația americană.

La Londra, secretarul principal al premierului britanic, Darren Jones, a declarat că guvernul și Palatul Buckingham au menținut o cooperare constantă cu partea americană înainte de vizită. Acesta a confirmat că noi discuții au loc în aceste ore pentru actualizarea planurilor de securitate.

Din opoziție, fostul ministru de interne Chris Philp a cerut o revizuire imediată a protocoalelor de protecție. Acesta a susținut că nivelul de securitate trebuie verificat în detaliu pentru a elimina orice posibilă vulnerabilitate, deși a afirmat că vizita trebuie să continue fără întreruperi.