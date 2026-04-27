Favor de la Teheran? Cum a trecut super-iahtul celui mai bogat oligarh rus prin Ormuz, deși strâmtoarea era oficial blocată

Super-iahtul miliardarului rus Aleksei Mordașov a traversat Strâmtoarea Ormuz, în ciuda restricțiilor impuse navelor din cauza conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran.

Superiahtul lui Mordașov a trecut noaptea prin Strâmtoarea Ormuz

Conform publicației The Moscow Times și datelor de monitorizare maritimă de pe data de 25 aprilie, nava „Nord”, lungă de 142 de metri, a plecat din Dubai pe data de 24 aprilie. Aceasta a trecut prin strâmtoare în timpul nopții, îndreptându-se spre Oman, scrie United24media.

Datele arată că iahtul nu trecut de unul singur. Alte două tancuri petroliere sancționate de americani, cinci nave de marfă și un feribot au mai traversat și ele Strâmtoarea Ormuz în același interval.

Conform NBC News, autoritățile din Iran au închis ochii și au permis un trafic limitat prin acest punct strategic, chiar dacă oficial accesul a fost restricționat. Faptul că prin strâmtoare au trecut nave legate de firme aflate pe lista neagră scoate în evidență mari semne de întrebare cu privire la cât de stricte sau selective sunt, de fapt, regulile în regiune.

Aleksei Mordașov, cel mai bogat om din Rusia

Iahtul îi aparține lui Aleksei Mordașov, patronul combinatului Severstal. Conform Forbes, Aleksei Mordașov este, în prezent, cel mai bogat om din Federația Rusă, cu o avere estimată la 37 de miliarde de dolari.

Aleksei Mordașov, vizat direct de sancțiunile impuse de SUA, UK și UE

Aleksei Mordașov este vizat direct de sancțiunile impuse de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Iahtul său este construit în Germania și a fost înmatriculat rapid în Rusia imediat ce au apărut restricțiile occidentale, cu scopul de a evita confiscarea.

Iranul și excepția pentru navele rusești

Iranul a făcut însă o excepție pentru navele rusești, permițându-le să treacă prin Ormuz fără să plătească taxele obișnuite. Chiar ambasadorul Iranului la Moscova confirmase anterior că rușii beneficiază de aceste măsuri, în ciuda blocajului general.

Toate aceste mișcări se întâmplă într-un moment foarte tensionat. Iranul a anunțat că închide Strâmtoarea Ormuz la sfârșitul lunii februarie, după ce Statele Unite și Israelul au început operațiunile militare în zonă. Americanii au răspuns imediat cu o blocadă asupra porturilor iraniene și au avertizat că vor vâna orice navă din „flota fantomă” a Teheranului, chiar și în apele internaționale.

Iranul a redeschis pentru scurt timp Strâmtoarea Ormuz

Pe data de 17 aprilie 2026, Iranul a redeschis pentru scurt timp strâmtoarea Ormuz, după un armistițiu temporar între Israel și Hezbollah, dar permisiunea a fost retrasă repede. Mai mult, Teheranul a acuzat Washingtonul de „piraterie”.

Gărzile Revoluționare au transmis clar pe 19 aprilie: traficul se va relua complet abia după ce americanii ridică restricțiile maritime.

Strâmtoarea Ormuz, unul dintre punctele strategice de pe harta lumii

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de pe harta globului, pentru economia globală. O mare parte din petrolul planetei trece prin strâmtoare, așa că orice blocaj sau acces „pe alese” dă mari emoții piețelor de energie.

Situația rămâne critică: pe data de 22 aprilie 2026, Reuters anunța că iranienii au capturat deja două nave comerciale în strâmtoare, primele incidente de această manieră de când a început campania militară condusă de SUA și Israel.