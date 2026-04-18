Gardienii Revoluției din Iran amenință toate navele care vor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat sâmbătă că orice navă care se va apropia de strategica Strâmtoare Ormuz, va fi "luată drept ţintă" de autorităţile iraniene, informează AFP.

"Avertizăm că nicio navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă", potrivit unui comunicat publicat pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.

Reamintim că Iranul a anunţat sâmbătă reluarea "controlului strict" asupra Strâmtorii Ormuz, rută crucială pentru petrolul brut şi gaz lichefiat, ca reacţie la menţinerea blocadei americane asupra porturilor iraniene, revenind asupra deciziei sale din ajun de a redeschide această cale maritimă strategică. Republica Islamică a tras în două nave sub pavilion indian, incident ce a provocat indignare la New Delhi.