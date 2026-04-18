Gardienii Revoluției din Iran amenință toate navele care vor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 22:36 18 Apr 2026

Gardienii Revoluției din Iran amenință toate navele care vor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
Autor: Ioan-Radu Gava

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

Orice navă se apropie de Ormuz va fi "luată drept ţintă", avertizează Gardienii Revoluţiei iranieni.

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat sâmbătă că orice navă care se va apropia de strategica Strâmtoare Ormuz, va fi "luată drept ţintă" de autorităţile iraniene, informează AFP.

"Avertizăm că nicio navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă", potrivit unui comunicat publicat pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.

Reamintim că Iranul a anunţat sâmbătă reluarea "controlului strict" asupra Strâmtorii Ormuz, rută crucială pentru petrolul brut şi gaz lichefiat, ca reacţie la menţinerea blocadei americane asupra porturilor iraniene, revenind asupra deciziei sale din ajun de a redeschide această cale maritimă strategică. Republica Islamică a tras în două nave sub pavilion indian, incident ce a provocat indignare la New Delhi.

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Gardienii Revoluției din Iran amenință toate navele care vor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 18 minute
Motivul pentru care uneori simțim că ne prăbușim când adormim
Publicat acum 48 minute
Liderul european care va trebui să-și domolească discursul, după căderea lui Viktor Orban. Marius Diaconescu: Nu are altă variantă!
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Iranul a tras asupra a două nave sub pavilion indian. Indignare la New Delhi
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Aceasta este vârsta la care ești considerat oficial „bătrân”, potrivit științei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Emmanuel Macron, moment buclucaș cu Giorgia Meloni. Imaginile au stârnit controverse / video viral
Publicat acum 6 ore si 38 minute
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate, incendiată / video
Publicat acum 12 ore si 20 minute
Scenariul Boc din 2009 s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan. Chirieac explică pe cine susține Nicușor Dan și de ce războiul politic va costa România
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Volodimir Zelenski, sfidat de Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei / video viral
Publicat acum 22 ore si 38 minute
Planul de listare a companiilor de stat adâncește conflictul din coaliție. Bogdan Chirieac: Crudul adevăr despre statul român
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
