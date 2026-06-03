Calendar ortodox: Când începe postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026. Ce nu ai voie să faci

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel va începe luni, după Duminica Tuturor Sfinților, adică la o săptămână după marea sărbătoare a Rusaliilor. Data exactă diferă în funcție de când cade Paștele în anul respectiv. Astfel, în 2026 postul va începe luni, 8 iunie și se va încheia pe 28 iunie 2026, în ajunul praznicului din 29 iunie

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o durată de 21 de zile și este cel mai lung post al Sfinților Apostoli din ultimii 8 ani. Durata este influențată de data Paștilor, iar în anul 2026, Învierea Domnului a fost sărbătorită pe 12 aprilie, fapt care subliniază o perioadă mai lungă de postire înaintea praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel de pe 29 iunie.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are multe dezlegări



Deși este o perioadă de înfrânare mai lungă, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an, din punct de vedere al alimentației.

Din cele 21 de zile de post, 12 vor avea dezlegare la pește, conform calendarului creștin ortodox. Pe 8 iunie, luni, chiar în prima zi de post este consemnat dezlegare la pește.

„Postul Sânpetrului”, numit în popor Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel



Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este numit în popor „Postul Sânpetrului”, fiind un timp de pregătire, rânduit în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Prin post, rugăciune, participarea mai deasă la sfintele slujbe ale Bisericii și fapte bune, credincioșii sunt chemați pe urmele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți misionari ai Evangheliei, modele de credință, pocăință și jertfelnicie pentru Biserica Lui Hristos.

Ce nu ai voie să faci în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ca și în celelalte posturi, nu se săvârșesc nunți religioase, deoarece este o perioadă de pregătire, prin post, dedicat pocăinței și înfrânării. Acest lucru nu este compatibil cu petrecerile care însoțesc în mod obișnuit nunțile.