Post Sf Petru și Pavel 2021. REȚETE simple de post

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel nu are o dată fixă şi diferă de la an la an în funcţie de cum pică Paştele.

În 2021, postul Sfinților Petru și Pavel începe în data de 22 iunie și durează 7 zile, până pe 29 iunie. În zilele de sâmbătă și duminică în acest post este dezlegare la pește. De asemenea, și pe data de 24 iunie, credincioșii au voie pește deoarece se sărbătorește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Luni, marți și joi se sărbătorește câte un sfânt cu cruce neagră în calendar ortodox 2021, zile în care va fi dezlegare la pește.

Ghiveci cu legume a la Cezar Osiceanu. Rețetă ușor de făcut

Ingrediente:

1 ardei gras roșu și bucălat

1 ardei gras verde de gelozie pe vărul lui roșu

200-300 gr de mazăre proaspătă

300 gr de ciuperci cu pălăria cât mai mare

1 morcov serios tăiat fâșii lunguiețe

1/2 de țelina tăiată în felii subțiri și grațioase

1 ceapă roșie și 1 albă tăiată rondele potrivite

1 ardei iute și nu prea tăiat rondele subțiri

1 legătura de ceapă verde și 1 de usturoi verde tocate

Piper negru, cimbru, boia dulce, un pic de curry, mărar și pătrunjel proaspăt și un pic de mentă verde

Un pahar de vin alb demisec și ușor parfumat

Mod de preparare:

Călim întâi morcovii și îi punem în cratiță. Apoi ardeiul gras călit se așează peste morcovi în aceeași cratiță. Călim separat - ceapa roșie cu cea albă - ceapa și usturoiul verde, pălăriile ciupercilor tăiate în patru, grațioasele feliuțe de țelină. După care le punem pe toate în cratița în care un pahar de vin și un pic de apa vor asigura locul pentru introducerea boabelor de mazăre. După circa 10 minute de fierbere la foc mediu timp în care amestecăm ușor pentru ca să nu se lipească vreun ingredient de fundul cratiței venim cu mirodeniile plus menta verde. Când o servim caldă sau rece, verdeața proaspăta va face și gustul, și imaginea mai plăcută tuturor Gata că vi s-a făcut deja foame și până la Paști mai e un pic!”, a spus Cezar Osiceanu.

Ciorbă de legume acrită cu pastă de corcodușe și mâncare de praz cu măsline, rețete de Cezar Osiceanu

Avem nevoie de:

- 4-5 fire de praz proaspăt

- 2-3 morcovi proaspeți

- o țelina mică și o albitură

- 5-6 ciuperci proaspete

- 200-300 gr de măsline negre

- 2 dovlecei de primăvara

- 2 ardei grași verzi

- 1 ardei gras roșu

- ceva capere, o lămâie

- un pahar de vin alb parfumat

- pastă de corcodușe

- suc de roșii

- leuștean, pătrunjel, mărar proaspăt.



Călim separat în tigaia de teflon - morcovii, țelina și albitura tăiate pătrățele - ardeiul gras roșu și verde tăiat cubulețe - ciupercile tăiate mărunt. Azi vom juca la “dublu” pentru scurtarea la maxim a timpului de pregătire, așa că vom lua o oală pentru ciorbă și o cratiță pentru mâncare.

În ele punem:

1. Pentru ciorbă - cubulețele călite de morcovi, țelină, albitură, ardei verde și roșu. Peste ele aruncăm un praz tăiat rondele și le mai lăsăm un pic împreuna la foc potrivit amestecând continuu pentru ca să nu se lipească. Când sunt toate moi, turnăm apă și lăsăm să fiarbă. Când morcovul este fiert aproape, punem în oală dovleceii cei primăvăratici tăiați cubulețe. Adăugăm pasta de corcodușe, piper, boia după gust. În castron însă neapărat leuștean și pătrunjel proaspăt la greu!

2. Pentru mâncarea de praz: Luăm prazul tăiat rondele potrivit de groase și le călim la foc potrivit. Turnăm ciupercile călite împreună cu o lingură două de cubulețe de morcovi, albitură, țelina călite și le amestecăm pentru omogenizare. Turnăm paharul de vin alb parfumat și completăm cu un pic de zeamă din oala de ciorbă lăsând să fiarbă încet.

După 5-10 minute de fiert, punem măslinele și o lămâie tăiată felii. Cu circa 2 minute înainte de a stinge focul, punem mirodenii după gust (piper, boia) și adăugăm caperele. După ce stingem focul, luăm oală și o punem 10 minute la cuptor, apoi o scoatem și punem muuultă da’ muultă verdeață proaspăta și e gata!



Mirosul superb, gustul aşişderi și porunca lui Dumnezeu, toate la voi în farfurie! Poftă mare!”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

File de pește cu legume la cuptor a la Cezar Osiceanu

”File de pește cu legume la cuptor a la Cezar Osiceanu:



3-4 bucăți serioase de file de pește crap, novac, șalău etc

1 ceapă albă și 1 roșie tăiate rondele

2 morcovi groși și arțăgoși tăiați fâșii subțiri pe lung

1 dovlecel de primăvara tăiat cuburi

3-4 roșii decojite și în suc propriu

1 pahar de vin alb

3-4 căței de usturoi tăiați feliuțe subțiri

1 lămâie stoarsă bine și fără sâmburi

câțiva ardei iuți murați

verdeață proaspăta și mirodenii: cimbru, piper, boia.

Călim ceapa. Călim morcovii și, spre sfârșit, punem și feliuțele de usturoi să se călească și ele ușor. Punem fileul de pește la cuptor și, după 15 minute, îi prezentăm pe partenerii de stat în tavă: morcovii și ceapa călite, roșiile decojite, dovleceii cuburi și feliuțele de usturoi, bașca mirodeniile de rigoare. Vor sta împreuna încă vreo 15 minute la foc mediu. Scoatem tava, așezăm deasupra ardeii iuți și verdeața și spunem formulă magică: Hocus pocus preparatus până în duminică Paștilor așteptatus!”, este rețeta lui Cezar Osiceanu.