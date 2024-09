Rețetă a la Cezar Osiceanu: Azi ceva bun pentru diabetici și nu numai!

Diabetul este blestemul zahărului la adresa omenirii deși aflăm pe zi ce trece, folosind aplicația gratuită INFOCONS ca nu mai este nimic prin alimentarele noastre care să nu conțină zahăr! De la pâine, murături, borș, mezeluri etc și până la prăjituri, torturi, etc totul dar absolut totul are zahăr!



Și ne mirăm de ce sunt atât de mulți copii insulino - dependenți și adulți bolnavi de diabet! Cum diabeticii au o gamă mare de restricții alimentare ceea ce ii face de multe ori să pară a fi niște ostracizați la masă iar frumoasa toamnă a venit cu culorile ei superb pastelate haideți să facem ceva bun, gustos, frumos și sănătos și pentru diabetici dar și pentru noi.

Avem nevoie de:

- câte un ardei gras roșu și galben tătari jumătate cubulețe și restul fâșii

- un gogoșar gras și roșu precum baronul Mulhausen tăiat jumătate cubulețe te și jumătate fâșii subțiri

- 500 gr de ciuperci tăiate felii

- o căpățână de usturoi curățat

- 2 cele tăiate rondele



- 2 roșii grase și frumoase de grădină tăiate cubulețe

- 2-3 tulpini de apio tăiate cubulețe

- 3-4 morcovi tăiați fâșii

- verdeața proaspătă tocată (mărar, pătrunjel)



- niscaiva mirodenii după gust (curry, boia dulce, piper, boia iute

- o cutie de piept de pui făcut la grătar

- niște ardei iuți tăiați rondele dar murați în casă fără zahăr ca la magazin

- 400-500 gr de fasole albă cu bobul mediu ca mărime

- 100 gr de somon crud

Și acum la treabă! Punem în tigaia de teflon o jumătate de linguriță de ulei de măsline doar, nu mai mult și punem morcovii să se înmoaie după care turnăm peste jumătate din rondelele de ceapă, cubuletele de ardei gras, apoi și gogoșar, și jumătate din rondelele de ciuperci. Adăugăm și câțiva căței de usturoi întregi ca să miroasă și mai bine!

Separat am pus fasolea la fiert în două ape și apoi am strecurat-o. Când s-au înmuiat bine toate cele din tigaia de teflon punem un pahar de apă plin peste și lăsăm să fiarbă la foc mediu până când testăm o fâșie de morcov și este moale la mestecat

Punem în oală fasolea fiartă cu legumele și le lăsăm la foc mediu circa 8-10 minute. Punem peste mirodeniile și după 3-4 minute dăm oala de pe foc deoparte, presărând peste verdeața la greu.

În farfurie o punem cu câte 2-3 bucățele de piept de pasăre făcut la grătar

Luăm într-un castron cubulețe de roșii și le amestecăm cu rondelele de ardei iuți murați proporția fiind stabilită de către fiecare în parte în funcție de cat de iuți sunt ardeii. Presărăm peste puțin oregano și verdeața și salata este gata pentru fasolica noastră!

Refacem din nou rețeta dar de data aceasta punem fâșiile de ardei gras, gogoșar plus restul în tigaia de teflon.

Când s-au înmuiat bine punem 2-3 linguri zdravene de cubulețe de roșii, un pahar de vin alb sau roze și le lăsăm la foc mediu să fiarbă și să scadă bine sosul format.

Luăm fileul de somon și îl tăiem fâșii potrivit de late și de lungi pe care le așezăm precum rasele Soarelui iar în interiorul cercului format așezăm din conținutul tigăii noastre

Restul cubuletelor de roșii le vom amesteca cu o salată verde peste care vom pune verdeață și o jumătate de morcov ras asezonând-o cu multă zeamă de lămâie!

