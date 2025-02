Rețeta oului perfect, dezvăluită de doi ingineri și un chimist. Trucul face înconjurul lumii

Rețeta oului perfect a fost scrisă de doi ingineri și un chimist din Italia, care au reușit să dezvolte o metodă științifică de a găti albușul și gălbenuşul oului cu două consistențe diferite, fără a le separa, scrie La Repubblica. Aceștia au reușit astfel să facă un ou care nu este nici fiert tare, nici fiert moale, ci învăluie magic papilele gustative, cu gălbenuşul şi albuşul fierte la temperaturi diferite, dar împreună în aceeaşi coajă, astfel încât să aibă consistenţe diferite faţă de ouăle obţinute în mod obişnuit în bucătărie. Metoda a fost numită "periodic cooking" și e considerată acum un nou mod de pionierat în a găti ouăle.

Cei trei inventatori au mărturisit că le-a venit această idee după ce au văzut rețeta unui bucătar cunoscut care gătește gălbenușul și albușul separat la temperaturi diferite pentru a avea consistențe diferite și apoi le pune din nou împreună, vânzând preparatul la prețuri exorbitante. Trucul bucătarului i-a făcut să se întrebe dacă acest lucru este posibil şi fără separarea albuşului de gălbenuş.

"Am folosit un instrument de modelare și simulare matematică care este în general folosit pentru probleme de dinamică a fluidelor. Când gătim un ou, căldura trece de la apa de 100 de grade în ou, iar transferul de energie are propria ecuație, pe care am scris-o folosind densitatea, greutatea specifică și conductibilitatea termică a oului. Apoi, un program special a rezolvat ecuația actuală și ne-a oferit soluția", a spus inginerul Emilia Di Lorenzo, doctorand la departamentul de Inginerie Chimică, Materiale și Producție Industrială.

Cum se pregătește oul perfect

Nu a fost o misiune ușoară. Cei trei inventatori au spus că au reușit să ajungă la rețeta perfectă abia după ce au gătit 160 de ouă. Au scufundat oul două minute în apă clocotită la 100 de grade, l-au scos şi l-au scufundat timp de două minute în apă la 30 de grade și tot așa de 8 ori consecutiv, scrie tg24.sky.it. Timpul de preparare este de aproximativ 28-32 de minute.

Acest truc face ca albușul să fie gătit la o temperatură mai mare, de 85 de grade, iar gălbenuşul la o temperatură mai mică, de 75 de grade. Asta face ca albușul să fie asemănător cu cel al unui ou fiert tare, iar gălbenușul să rămână moale, dar nu lichid.

Secretele nu se opresc aici. Inventatori spun că un alt truc esențial este să răzuiţi vârful oului cu un cuțit, fără a străpunge coaja, pentru a lăsa aerul să iasă. Alt secret este ca după fiecare scufundare să schimbați apa rece deoarece prin scufundarea oului luat din apa fierbinte temperatura apei crește. Când oul este scufundat în apă rece trebuie să-l mișcaţi puțin pentru a avea un gălbenuș gătit simetric.

