Negresa-minune: fără făină, fără gluten, plină de proteine și gata în câteva minute

Negresele rămân printre cele mai iubite prăjituri, datorită texturii lor suculente și gustului intens de ciocolată. Totuși, ele sunt deseori evitate din cauza numărului ridicat de calorii și a conținutului mare de zahăr. Vestea bună este că există o variantă mai sănătoasă și mai accesibilă: negresa fără făină, gata în doar câteva minute, potrivită pentru persoanele cu intoleranță la gluten sau pentru cei care vor să-și mențină echilibrul alimentar.

Rețeta nu necesită făină și se bazează pe ingrediente la îndemâna oricui: mere, ouă, câteva nuci, cacao, praf de copt și chipsuri de ciocolată fără zahăr. Costul este redus, iar prepararea durează mai puțin de 30 de minute.

Negresa - un desert reinventat pentru toate gusturile

Ingrediente:

un măr

un ou

6 nuci

o linguriță de praf de copt

2 linguri de pudră de cacao

chipsuri de ciocolată fără zahăr

Metoda de preparare

Se curăță și se taie mărul, apoi se mixează împreună cu oul, cacaua și praful de copt.

Jumătate din aluat se pune într-o formă, peste care se adaugă nucile, apoi se acoperă cu restul de aluat.

Se presară bucăți de ciocolată și se gătește în cuptorul cu microunde, timp de 2-3 minute, la putere maximă. Dacă prăjitura este prea moale, se mai lasă câteva secunde până se încheagă.

Rezultatul: un desert umed, aromat și surprinzător de sățios, ideal alături de o cafea sau un pahar de lapte.

Beneficiile ciocolatei negre

Ciocolata neagră este unul dintre ingredientele-cheie, oferind nu doar savoare, ci și beneficii pentru sănătate. Bogată în flavonoide, aceasta sprijină circulația sângelui, ajută la reducerea tensiunii arteriale și scade riscul de boli cardiovasculare.

În plus, consumată cu moderație, ciocolata neagră contribuie la o stare de bine prin stimularea endorfinelor și serotoninei, îmbunătățind dispoziția și concentrarea.

Valoare nutritivă și recomandări

Din punct de vedere nutrițional, ciocolata neagră conține minerale esențiale precum fier, magneziu și zinc, dar și fibre care susțin digestia.

Valori nutriționale pentru 100 g de ciocolată neagră:

Calorii: 500-600 kcal

Grăsimi: 30-40 g (dintre care saturate 15-25 g)

Carbohidrați: 30-40 g (zaharuri 20-30 g)

Proteine: 7-10 g

Fibre: 5-8 g

Fier: 6-10 mg

Specialiștii recomandă alegerea ciocolatei cu peste 70% cacao pentru a maximiza beneficiile și a reduce cantitatea de zahăr adăugat.

Negresa fără făină demonstrează că deserturile pot fi delicioase, sănătoase și ușor de preparat. Este o alternativă accesibilă pentru cei care doresc să reducă glutenul sau caloriile din dietă, fără să renunțe la plăcerea unei prăjituri cu gust intens de ciocolată.