Data actualizării: 23:40 24 Sep 2025 | Data publicării: 23:22 24 Sep 2025

Brânzică Almette de casă: simplu, rapid și mai bună decât cea din magazin!

Autor: Darius Mureșan
Dacă ești fan al gustului cremos și fin al celebrei brânzici Almette, dar vrei să te bucuri de ea direct din bucătăria ta, avem vești bune: poți prepara acasă o variantă la fel de gustoasă, cu ingrediente simple și la îndemâna oricui.

Această brânzică de casă nu doar că are o textură moale și tartinabilă, dar poți ajusta aromele după propriul gust, mai mult mărar, un pic de usturoi sau ceapă fin tocată pentru un plus de savoare. În plus, prepararea ei este rapidă și nu necesită echipamente complicate sau tehnici speciale, doar un blender sau un mixer vertical.

Este soluția perfectă pentru momentele în care vrei să pregătești un mic dejun sănătos și delicios, un aperitiv pentru musafiri sau o gustare rapidă, fără a depinde de produsele din supermarket. Astfel, brânzica ta devine nu doar gustoasă, ci și personalizată, exact pe placul tău.

Ingrediente necesare pentru brânzică Almette de casă

  • 300 g brânză de vaci proaspătă, bine scursă de zer
  • o ceapă mică, tocată foarte mărunt
  • 50 g unt la temperatura camerei
  • Sare după gust
  • Mărar proaspăt, tocat fin, după preferință 

Metoda de preparare, pas cu pas

Pregătirea ingredientelor: Brânza de vaci trebuie să fie bine scursă pentru a evita excesul de lichid. Untul se lasă la temperatura camerei, astfel încât să fie moale și ușor de încorporat.

Amestecul inițial: Pune brânza de vaci într-un bol încăpător, adaugă ceapa tocată fin, untul și un praf de sare.

Adăugarea mărarului: Presară mărarul proaspăt pentru un plus de prospețime și aromă.

Pasarea la blender: Mută compoziția în blender sau folosește un mixer vertical. Mixează totul până când obții o pastă fină și omogenă, cu o textură cremoasă, asemănătoare celei din comerț.

Gust final: Verifică gustul și mai adaugă sare dacă este nevoie.

Rezultatul este o brânzică tartinabilă, cu textură ușoară și aromă delicată, foarte apropiată de Almette.

Variante aromate de brânzică de casă

Brânzică cu usturoi și pătrunjel

  • În loc de ceapă, adaugă 1-2 căței de usturoi pisați fin și 2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat.
  • Rezultatul va fi o pastă ușor picantă, perfectă pentru tartine sau pentru a da savoare salatelor.

Brânzică cu ardei roșu și mărar

  • Adaugă 1/2 ardei roșu copt, curățat de coajă și tocat mărunt, împreună cu mărarul.
  • Obții o brânzică colorată, cu aromă dulceagă, ideală pentru aperitive festive sau gustări pentru copii.

Brânzică cu ceapă verde și mărar

  • Înlocuiește ceapa uscată cu 2-3 fire de ceapă verde tocată și păstrează mărarul.
  • Această variantă este fresh și ideală pentru micul dejun, servită pe pâine prăjită sau biscuiți sărați.

Brânzică cu nuci și miere

  • Adaugă câteva nuci tocate fin și un strop de miere la final.
  • Rezultatul este un gust dulce-sărat, excelent pentru gustările de după-amiază sau brunch.

Brânzică cu ierburi aromatice mixte

  • Combinație de mărar, pătrunjel, cimbru și oregano.
  • Perfectă pentru tartine elegante, aperitive pentru musafiri sau pentru sandvișuri gourmet.

Cum poți servi brânzica Almette de casă

Această brânzică are avantajul că se potrivește în multe combinații, fiind atât gustoasă, cât și versatilă:

  • Pe pâine prăjită la micul dejun, alături de roșii sau castraveți proaspeți.
  • Ca aperitiv pe felii de baghetă sau crackersi, eventual decorată cu rondele de ridichi.
  • În sandwich-uri cu șuncă presată sau somon afumat.
  • Ca umplutură pentru rulouri de lipie sau legume (ardei, roșii cherry).
  • Lângă cartofi copți pentru un prânz rapid și gustos.
  • Cu biscuiți sărați sau crackers la gustările de după-amiază.

Rețeta de brânzică Almette de casă este nu doar simplă și economică, ci și sănătoasă, pentru că știi exact ce ingrediente conține. În doar câteva minute, poți obține un preparat cremos, perfect de savurat în familie, la micul dejun sau pentru gustări rapide și elegante.

