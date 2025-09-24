Brânzică Almette de casă: simplu, rapid și mai bună decât cea din magazin!

Dacă ești fan al gustului cremos și fin al celebrei brânzici Almette, dar vrei să te bucuri de ea direct din bucătăria ta, avem vești bune: poți prepara acasă o variantă la fel de gustoasă, cu ingrediente simple și la îndemâna oricui.
Această brânzică de casă nu doar că are o textură moale și tartinabilă, dar poți ajusta aromele după propriul gust, mai mult mărar, un pic de usturoi sau ceapă fin tocată pentru un plus de savoare. În plus, prepararea ei este rapidă și nu necesită echipamente complicate sau tehnici speciale, doar un blender sau un mixer vertical.
Este soluția perfectă pentru momentele în care vrei să pregătești un mic dejun sănătos și delicios, un aperitiv pentru musafiri sau o gustare rapidă, fără a depinde de produsele din supermarket. Astfel, brânzica ta devine nu doar gustoasă, ci și personalizată, exact pe placul tău.
Pregătirea ingredientelor: Brânza de vaci trebuie să fie bine scursă pentru a evita excesul de lichid. Untul se lasă la temperatura camerei, astfel încât să fie moale și ușor de încorporat.
Amestecul inițial: Pune brânza de vaci într-un bol încăpător, adaugă ceapa tocată fin, untul și un praf de sare.
Adăugarea mărarului: Presară mărarul proaspăt pentru un plus de prospețime și aromă.
Pasarea la blender: Mută compoziția în blender sau folosește un mixer vertical. Mixează totul până când obții o pastă fină și omogenă, cu o textură cremoasă, asemănătoare celei din comerț.
Gust final: Verifică gustul și mai adaugă sare dacă este nevoie.
Rezultatul este o brânzică tartinabilă, cu textură ușoară și aromă delicată, foarte apropiată de Almette.
Brânzică cu usturoi și pătrunjel
Brânzică cu ardei roșu și mărar
Brânzică cu ceapă verde și mărar
Brânzică cu nuci și miere
Brânzică cu ierburi aromatice mixte
Această brânzică are avantajul că se potrivește în multe combinații, fiind atât gustoasă, cât și versatilă:
Rețeta de brânzică Almette de casă este nu doar simplă și economică, ci și sănătoasă, pentru că știi exact ce ingrediente conține. În doar câteva minute, poți obține un preparat cremos, perfect de savurat în familie, la micul dejun sau pentru gustări rapide și elegante.
de Roxana Neagu