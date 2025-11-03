Nici clătite, nici tort: Iată o rețetă inedită de desert, creată de o nutriționistă. Trebuie neapărat să o încerci

În Spania, oamenii sunt împărțiți în două tabere: cei care adoră gusturile sărate și cei care nu rezistă unei porții de dulce, indiferent de momentul zilei. Totuși, consumul excesiv de zahăr sau produse ultraprocesate poate aduce probleme de sănătate pe termen lung, de la creșterea riscului de diabet la afectarea sănătății dentare. Dar vestea bună este că există alternative gustoase și sănătoase, care satisfac pofta de dulce fără a compromite organismul.

Nutriționista Blanca B. Martín, cu peste 80.000 de urmăritori pe TikTok, propune o rețetă simplă și rapidă: gogoși din morcov, perfecte pentru a-ți potoli pofta de dulce într-un mod sănătos.

Ingrediente accesibile, gust delicios

Unul dintre avantajele acestei rețete este simplitatea ingredientelor, ușor de găsit în orice supermarket. Vei avea nevoie de:

150 g morcov

2 ouă medii

50 g curmale fără sâmburi

40 g făină de ovăz

Scorțișoară

o lingură praf de copt

Iaurt

Proteină vegană cu aromă de vanilie

„Nu este nevoie să mergi la magazine specializate sau să cauți ingrediente exotice. Totul este la îndemâna oricui”, explică Blanca B. Martín.

Cum se prepară gogoșile din morcov

Procesul de preparare este rapid și distractiv:

Măcinăm toate ingredientele, cu excepția scorțișoarei, până obținem o compoziție omogenă.

Turnăm aluatul în forme de donuts.

Coacem în cuptor la 180°C timp de 20 de minute.

După ce se răcesc puțin, adăugăm un strat de iaurt amestecat cu proteină vegană de vanilie și presărăm scorțișoară deasupra.

Rezultatul este un dulce moale, aromat și sănătos, ideal pentru gustările de peste zi sau pentru micul dejun.

Beneficiile morcovului pentru sănătate

Pe lângă faptul că face aceste gogoși gustoase, morcovul aduce multiple beneficii organismului. Conform Fundației MAPFRE, acesta este bogat în vitamina A, esențială pentru sănătatea ochilor, pielii și a mucoaselor. De asemenea, conținutul de potasiu ajută la menținerea funcției musculare și nervoase corecte și sprijină eliminarea excesului de lichide din organism.

Fibrele din morcov, atât solubile, cât și insolubile, contribuie la un tranzit intestinal sănătos, iar coaja, care nu trebuie aruncată, poate fi folosită nu doar în rețete, ci și pentru măști faciale naturale care îngrijesc pielea.

Gustul dulce fără vinovăție

Rețeta propusă de Blanca B. Martín este dovada că pofta de dulce poate fi satisfăcută fără zahăr procesat sau ingrediente artificiale. Este potrivită pentru oricine vrea să adopte un stil de viață sănătos, fără a renunța la plăcerea unui desert delicios.

„Este minunat să vezi cât de ușor poți transforma ingredientele simple într-un desert sănătos și gustos”, concluzionează nutriționista.

Astfel, dacă vrei să încerci ceva nou și să-ți răsfeți papilele gustative fără a-ți afecta sănătatea, donuts-urile din morcov sunt alegerea ideală.