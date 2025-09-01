Data publicării:

Paste cu roșii proaspete: un preparat simplu care te face să te simți ca în vacanță

Autor: Alexandra Curtache
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Pentru astăzi am pregătit o rețetă italiană simplă și delicioasă, bazată pe roșii proaspete, care transformă pastele într-un preparat răcoritor și accesibil. Să ne bucurăm de roșii cât încă mai este cald afară și le putem găsi chiar la noi în grădină!

Pastele rămân una dintre cele mai versatile alegeri din bucătărie. Se prepară rapid, sunt sățioase și pot fi combinate cu numeroase ingrediente de sezon. Chiar dacă s-a terminat vara, având în vedere că încă e cald afară, mesele grele devin obositoare, iar pastele cu roșii crude și măsline negre oferă o alternativă ușoară și aromată, fără sosuri gătite și fără efort îndelungat la aragaz.


O rețetă originară din Italia

Inspirată din gastronomia italiană, această rețetă se bazează pe câteva ingrediente simple: roșii, usturoi, busuioc proaspăt și ulei de măsline extravirgin. Preparatul poate fi gata în doar câteva minute și aduce în farfurie toată prospețimea verii.

Ingrediente necesare:

- 400 g de paste la alegere

- 800 g de roșii bine coapte

-2 căței de usturoi

- Frunze de busuioc proaspăt

- 4 linguri de ulei de măsline extravirgin

- o lingură de oțet

- Sare după gust

Mod de preparare

Roșiile se taie în bucăți mici și se pun într-un bol alături de uleiul de măsline, oțet și sare. Se adaugă usturoiul ras sau tocat și frunzele de busuioc mărunțite. Cine dorește poate completa rețeta cu măsline negre ori capere. Amestecul se lasă la odihnit aproximativ 30 de minute.

Între timp, pastele se fierb până la consistența al dente. Roșiile se scurg într-o sită fină, iar sucul rezultat se pune într-o tigaie la foc mediu. Se adaugă pastele pentru a absorbi lichidul, apoi se oprește focul și se completează cu bucățile de roșii. Preparatul se servește imediat, păstrându-și aroma intensă și prospețimea.

 

Sfaturi pentru un gust desăvârșit

Calitatea ingredientelor joacă un rol decisiv. Roșiile trebuie alese coapte și aromate, iar uleiul de măsline să fie extravirgin, de preferat de calitate superioară. Pentru un plus de culoare și savoare se pot combina roșii roșii, galbene sau cherry.

O notă finală poate fi oferită de parmezan sau Grana Padano, iar pentru textură suplimentară se poate presăra puțin pesmet prăjit. Toate acestea evidențiază aroma roșiilor, fără a o acoperi.

Pastele cu roșii crude și măsline negre reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni culinare pentru zilele călduroase de vară. Rețeta este simplă, ieftină și aduce pe masă gustul autentic al Italiei, valorificând ingredientele de sezon la maximum.

