Data actualizării: 15:51 01 Oct 2025 | Data publicării: 15:50 01 Oct 2025

Prăjitura cremoasă cu caramel, fără coacere - desertul rapid care cucerește internetul
Autor: A.C

milada-vigerova-Msgjb2WoQG8-unsplash Foto: Unsplash
 

Un desert cu doar câteva ingrediente, face furori printre pasionații de rețete dulci. Prăjitura cu caramel, asemănătoare celebrei banoffee, dar fără banane, se prepară rapid, fără coacere, și aduce în farfurie un gust intens de caramel și ciocolată.

Lumea este împărțită între cei care preferă preparatele sărate și cei care nu pot renunța la tentațiile dulci. În epoca rețetelor virale de pe rețelele sociale, deserturile rapide și spectaculoase sunt din ce în ce mai căutate. De la tortul cu iaurt din patru ingrediente până la prăjiturile făcute cu resturi de orez, bucătăria devine un spațiu de creativitate și curaj culinar.

În acest context, prăjitura cu caramel, asemănătoare cu banoffee dar fără banane, a devenit vedeta meselor de familie. Ușor de făcut și extrem de gustoasă, aceasta nu necesită coacere și are la bază doar cinci ingrediente accesibile.

Toffee este un dulce foarte popular în Marea Britanie, cu o culoare asemănătoare fudge-ului și o consistență catifelată, apropiată de caramel. Este folosit des în cofetărie, iar în combinație cu biscuiți, ciocolată și lapte, devine elementul central al prăjiturii cu caramel.

Versiunea prezentată acum este una simplificată, ideală pentru cei care nu vor să petreacă mult timp în bucătărie, dar vor un desert cu aspect spectaculos și gust irezistibil.

Ingrediente pentru o prăjitură irezistibilă

Pentru bază:

  • 150 g biscuiți Maria
  • 40 g unt

Pentru umplutură:

  • Dulciuri cu caramel (toffee)
  • 120 g ciocolată
  • 60 ml lapte

Cum se prepară prăjitura cu caramel

Primul pas este pregătirea bazei: biscuiții se zdrobesc fin și se amestecă cu untul topit. Amestecul se așază într-o formă de tort tapetată cu hârtie de copt, apoi se presează cu ajutorul unui pahar sau al unei linguri, după care se lasă la frigider.

În paralel, se pregătește umplutura. Caramelele se topesc într-o tigaie la foc mediu, iar ciocolata se combină cu laptele și se încălzește la microunde până capătă o consistență cremoasă.

Pe baza de biscuiți se adaugă un strat de caramel, se lasă la răcit, apoi se toarnă amestecul de ciocolată. Prăjitura se pune din nou la frigider și se servește rece, după câteva ore de răcire. Rezultatul este un desert cremos, cu gust bogat de caramel și ciocolată.

Beneficiile ciocolatei: plăcere și sănătate în același timp

Pe lângă gustul intens, ciocolata aduce și beneficii pentru sănătate, atunci când este consumată cu moderație. Datorită conținutului de cacao, este bogată în fier – util în prevenirea anemiei –, dar și în magneziu și cupru, care sprijină sistemul imunitar.

Ciocolata neagră, cu un conținut de minimum 70% cacao, este considerată cea mai benefică, având mai puțin zahăr și mai mulți antioxidanți. Polifenolii prezenți în cacao au efect antiinflamator și antioxidant, contribuind la reducerea oboselii și la menținerea unei stări generale bune.

Desertul perfect pentru cei grăbiți

Prăjitura cremoasă cu caramel este exemplul perfect de rețetă rapidă și delicioasă. Se prepară în câțiva pași simpli, nu necesită cuptor și poate fi savurată atât la mesele de sărbătoare, cât și ca răsfăț într-o zi obișnuită.

Cu doar cinci ingrediente, desertul reușește să îmbine crocantul bazei de biscuiți cu finețea caramelului și dulceața ciocolatei, rezultând o combinație care cucerește orice iubitor de dulciuri.

