Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative

Un preparat tradițional din Spania face valuri pe rețelele sociale: paella valenciană. Aromată, colorată și plină de savoare, această rețetă a devenit rapid preferata gurmanzilor din întreaga lume. Iată cum o poți prepara acasă, cu ingrediente simple, dar cu un rezultat spectaculos.

Paella provine din regiunea Valencia și este considerată unul dintre cele mai reprezentative preparate spaniole. Cunoscută pentru combinația unică de orez, carne, legume și mirodenii, rețeta tradițională a fost transmisă din generație în generație.

Astăzi, paella este pregătită atât în restaurante de lux, cât și în gospodării, iar secretul stă în respectarea proporțiilor și a timpilor de gătire.


Ingrediente necesare pentru 4 porții de paella valenciană

- 300 g orez cu bob rotund (tip „bomba” sau „arborio”)

- 600 ml supă de pui fierbinte

- 250 g carne de pui (pulpe dezosate, tăiate cuburi)

- 200 g carne de iepure (opțional, dar tradițional)

- 150 g fasole verde lată

- 100 g boabe de mazăre

- o roșie mare, dată pe răzătoare

- un ardei roșu, tăiat fâșii

- 2 căței de usturoi tocați fin

- 50 ml ulei de măsline extravirgin

- un pliculeț de șofran (sau o linguriță de turmeric, pentru varianta mai accesibilă)

- o linguriță boia dulce

- Sare și piper după gust

- o felie de lămâie (pentru servire)

Modul de preparare pas cu pas

Într-o tigaie largă sau într-o tigaie specială pentru paella, se încinge uleiul de măsline. Se adaugă bucățile de pui și iepure, care se rumenesc pe toate părțile timp de 8-10 minute.

Se pun în tigaie fasolea verde, ardeiul și usturoiul, lăsându-le să se călească ușor. Se adaugă apoi roșia rasă și se amestecă până când lichidul se evaporă și se obține o bază aromată.

Se presară boiaua dulce și șofranul (sau turmericul). Amestecă bine pentru a elibera aromele.

Se adaugă orezul și se amestecă pentru 1 minut, astfel încât boabele să absoarbă aromele. Apoi se toarnă supa de pui fierbinte.

Se lasă totul să fiarbă la foc mic, fără a amesteca, timp de 18-20 de minute, până când orezul absoarbe lichidul și devine fraged. Dacă este nevoie, se mai adaugă puțină supă.

Se adaugă boabele de mazăre în ultimele 5 minute de gătire. La final, tigaia se acoperă cu un capac sau folie de aluminiu și se lasă să se odihnească 5 minute înainte de servire.

Paella valenciană se servește caldă, direct din tigaia de gătit, alături de felii de lămâie. Gustul intens, aromele echilibrate și culorile vii fac din acest preparat o alegere perfectă pentru mesele în familie sau petrecerile cu prietenii.

Cei care au încercat rețeta spun că „este mai mult decât o mâncare, este o experiență culturală pe care o trăiești în fiecare înghițitură.”

