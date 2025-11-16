€ 5.0847
DCNews Lifestyle Retete Gogoși de post: rețeta rapidă dezvăluită de chef Sorin Bontea
Data actualizării: 16:56 16 Noi 2025 | Data publicării: 16:55 16 Noi 2025

Gogoși de post: rețeta rapidă dezvăluită de chef Sorin Bontea
Autor: Giorgi Ichim

gogosi-de-post-reteta-chef-sorin-bontea gogosi de post reteta sorin bontea - Foto: Freepik
 

Chef Sorin Bontea a dezvăluit rețeta sa de gogoși de post. Un desert simplu și rapid.

Suntem în perioada Postului Crăciunului, așa că avem o rețetă delicioasă dezvăluită de chef Sorin Bontea: gogoși de post. Celebrul chef, jurat la MasterChef România, are un secret care face ca gogoșile de post să iasă pufoase, aromate și gustoase.

Chiar dacă este o rețeta a unui chef, ea poate fi preparată de oricine acasă, rapid și simplu. În plus, fiind de post, nu necesită ingrediente sofisticate.

Gogoși de post. Rețeta lui chef Sorin Bontea

Celebrul jurat MasterChef dezvăluie ingredientele și trucul care garantează reușita gogoșilor.

Da, există și deserturi delicioase care nu conțin lapte, unt sau ouă. Gogoșile sunt preparate des de gospodine, mame sau bunici, iar acum, în Postul Crăciunului, rețeta nu este deloc complicată.

"Gogoși de post:

  • 1 kg făină
  • 750 ml apă
  • 35 g drojdie proaspătă
  • 4 linguri zahăr
  • 1/2 lingură sare
  • 4 linguri ulei floarea soarelui", sunt ingredientele dezvăluite de chef Sorin Bontea.

"Se amestecă toate ingredientele și se lasă la dospit și gata gogoșile!”, spune chef Sorin Bontea.

gogosi de post
sorin bontea
chef sorin bontea
masterchef
retete
reteta gogosi
reteta de post
reteta gogosi de post
