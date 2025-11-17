€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Cum să pregătești cele mai savuroase ouă umplute: trucuri pentru o maioneză perfectă
Data actualizării: 23:45 17 Noi 2025 | Data publicării: 23:45 17 Noi 2025

Cum să pregătești cele mai savuroase ouă umplute: trucuri pentru o maioneză perfectă
Autor: Alexandra Curtache

Ouă umplute - Rețeta Foto: Pexels - Ouă umplute
 

Ouăle umplute sunt una dintre acele rețete care fie încântă, fie dezamăgesc, în funcție de modul în care sunt preparate. Iată o rețetă de succes direct de la un bucătar.

Ouăle umplute fac parte din aperitivul clasic al meselor cu prietenii sau pot fi chiar o cină rapidă, dar pentru a le duce la nivelul unui preparat gourmet, trucurile marilor bucătari fac diferența. 

Dani García, cunoscut pentru restaurantele BiBo și Leña, a dezvăluit într-o ediție a emisiunii sale Hacer de comer câteva secrete care transformă aceste ouă într-un deliciu desăvârșit, perfecte pentru toamna aceasta.

Caramelizarea ardeilor piquillo - pasul esențial

Secretele ouălor umplute ale lui Dani García pornesc de la maioneza cu ardei piquillo, conform 20minutos. Bucătarul explică că ardeii trebuie mai întâi caramelizați ușor, un gest care intensifică aroma.

Aceștia se pun într-o tigaie fără ulei pentru a elimina apa și se adaugă apoi bulionul alimentului. Este crucial ca amestecul să se răcească complet înainte de a fi folosit în maioneză, pentru a evita tăierea sosului.

Fierberea ouălor - detalii care fac diferența

Un alt truc al lui García ține de momentul și modul în care ouăle sunt fierte. Se recomandă adăugarea unei cantități generoase de sare în apa rece, în care se introduc ouăle.

Sarea nu doar că nu le face să fie sărate, dar ajută la curățarea mai ușoară a cojii. Ouăle trebuie puse în apă rece și lăsate să fiarbă aproximativ 9 minute, astfel încât gălbenușurile să fie perfect gătite, fără a fi prea tari sau prea moi.

Aciditatea maionezei - cheia texturii perfecte

Potrivit lui Dani García, aciditatea maionezei este un alt aspect esențial. Pentru ca sosul să nu se taie, el folosește sucul de la jumătate de lămâie, dar recomandă și oțetul ca alternativă. Textura trebuie să fie fină și omogenă, ceea ce permite combinarea armonioasă cu aromele ardeilor caramelizați și cu umplutura de ton.

Rețeta pas cu pas

Ingrediente:

  • 8 ouă
  • 300 ml ulei de măsline ușor
  • Sucul de la o jumătate de lămâie
  • Sare și piper
  • o lingură de muștar
  • 2-3 ardei piquillo
  • o conservă de ton sau 120 g
  • Pătrunjel

Preparare:

Fierbeți șase ouă în apă rece cu sare timp de 9 minute.

Pregătiți maioneza de bază cu două ouă, ulei, sucul de lămâie și sare, mixând până se obține textura dorită.

Împărțiți maioneza în două. O parte se folosește pentru maioneza cu ardei piquillo: ardeii caramelizați se răcesc și se amestecă cu sosul.

Curățați ouăle fierte și tăiați patru dintre ele în jumătate, scoțând gălbenușurile.

Amestecați restul de maioneză cu tonul, gălbenușurile scoase și muștarul, apoi umpleți jumătățile de ouă cu acest amestec.

Acoperiți cu maioneza de ardei piquillo și decorați cu pătrunjel.

Beneficiile ouălor - mai mult decât un simplu aperitiv

Ouăle nu sunt doar versatile în bucătărie, ci și extrem de nutritive. Ele sunt bogate în proteine, esențiale pentru creșterea masei musculare și menținerea tensiunii arteriale. Conțin acid folic, important pentru femeile însărcinate, precum și antioxidanți precum luteina și zeaxantina, care protejează vederea. În plus, ouăle au un efect sățios, fiind ideale pentru cine rapide sau gustări sănătoase.

Ouăle umplute ale lui Dani García transformă un preparat simplu într-o experiență gastronomică. Secretele sale - caramelizarea ardeilor, fierberea atentă a ouălor și echilibrul de aciditate al maionezei - fac diferența între un aperitiv banal și unul memorabil. Această toamnă, cu ingredientele potrivite și câteva trucuri inspirate de bucătarul spaniol, mesele cu prietenii pot deveni mai delicioase ca niciodată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reteta
oua umplute
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 27 minute
A decedat Ilie Ilaşcu. Tomac: A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Tragedie în Istanbul: Patru turiști aflați în vacanță au murit. Autoritățile suspectează că ar fi fost otrăviți
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cum să pregătești cele mai savuroase ouă umplute: trucuri pentru o maioneză perfectă
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close