Prăjitura cu dovleac și mere - rețeta românească ce aduce mirosul de toamnă în casă

O rețetă tradițională de toamnă îmbină aroma dulce a dovleacului copt cu prospețimea merelor românești, într-un desert simplu, dar spectaculos. Preparatul poate fi pregătit atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale, aducând pe masă gustul autentic al toamnei.

Când frunzele cad, iar zilele devin mai scurte, bucătăria românească își schimbă și ea paleta de gusturi. În lunile de toamnă, mesele sunt dominate de fructe și legume de sezon, care devin inspirație pentru deserturi calde și aromate. Dovleacul, nelipsit din grădinile și piețele de la noi, este vedeta acestui preparat, fiind completat de dulceața merelor coapte. Împreună dau naștere unei rețete tradiționale reinterpretate, care păstrează gustul de altădată, dar rămâne suficient de modernă pentru a cuceri și generațiile tinere.

Această prăjitură cu dovleac și mere nu este doar un desert, ci și un mod de a aduce familia la masă, de a transforma serile reci într-o sărbătoare a gusturilor și de a reînvia amintiri. Poate fi pregătită pentru o masă de weekend, pentru musafiri sau pur și simplu ca răsfăț după o zi plină.

Ingrediente precise pentru o tavă medie (8-10 porții)

- 500 g dovleac plăcintar ras

- 3 mere mari (aprox. 400 g), curățate și rase

- 200 g zahăr

- 150 g unt topit

- 250 g făină

- 4 ouă

- un plic praf de copt (10 g)

- o linguriță scorțișoară măcinată

- un plic zahăr vanilat

- 100 ml lapte

- un praf de sare

Modul de preparare pas cu pas

Pregătirea fructelor: Dovleacul și merele se curăță și se dau pe răzătoarea mare. Se lasă câteva minute într-o sită, pentru a elimina excesul de lichid.

Amestecul de bază: Într-un bol încăpător, se bat ouăle cu zahărul și zahărul vanilat până devin spumoase. Se adaugă untul topit și laptele, amestecând ușor.

Ingrediente uscate: Făina se cerne împreună cu praful de copt, sarea și scorțișoara. Se încorporează treptat în compoziția lichidă.

Combinarea cu fructele: Se adaugă dovleacul și merele rase, amestecând delicat până când compoziția devine omogenă.

Coacerea: Se toarnă aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează. Se coace la cuptor preîncălzit, la 180°C, timp de 40-45 de minute, până când prăjitura devine aurie și trece testul scobitorii.

Servirea: După răcire, se poate pudra cu zahăr sau servi simplu, pentru a lăsa aromele de toamnă să se evidențieze.

Rezultatul este o prăjitură fragedă, ușor umedă și parfumată, în care dulceața dovleacului se împletește armonios cu aciditatea merelor și nota caldă a scorțișoarei. Este o rețetă accesibilă, care aduce savoarea autentică a toamnei românești în orice casă.

