Aryna Sabalenka, noul lider al tenisului mondial. Care sunt șansele să încheie sezonul pe locul 1 WTA

Aryna Sabalenka are șanse mari să încheie sezonul pe locul 1 WTA. Totul se ”joacă” la Turneul Campioanelor.

Aryna Sabalenka a revenit pe primul loc în clasamentul WTA, publicat luni, cu numai 41 de puncte în fața polonezei Iga Swiatek, astfel că Turneul Campioanelor devine decisiv pentru stabilirea ierarhiei feminine la final de sezon, scrie EFE.

Bielorusa Aryna Sabalenka, care a devenit numărul 1 WTA în septembrie 2023, poziție pe care s-a menținut până în 6 noiembrie, are șanse mari să încheie sezonul pe același loc, în contextul în care poloneza nu a mai evoluat de la US Open. De altfel, unul dintre obiectivele pe care și le-a fixat Swiatek este apărarea trofeului WTA Finals, respectiv a celor 1.500 de puncte.

Reamintim că în Turneul Campioanelor, care în acest an are loc la Riad (Arabia Saudită) în perioada 2-9 noiembrie, sunt calificate cele mai bune opt jucătoare, pe baza punctelor obținute în acest an: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elena Rîbakina, Jessica Pegula, Qinwen Zheng și Emma Navarro sau Daria Kasatkina, aceasta din urmă evoluând la turneul WTA 500 de la Tokyo, iar diferența față de Navarro este de 200 de puncte.

Aryna Sabalenka (26 de ani) a cucerit patru trofee în aces sezon (Australian Open, US Open, Cincinnati și Wuhan), cu 54 de victorii și 12 înfrângeri.

O schimbare importantă în top 10 este revenirea rusoaicei Daria Kasatkina (locul 9), după victoria la limită în fața Mirrei Andreeva, 6-0, 4-6, 6-4, în turneul WTA 500 de la Ningbo (China).

România, trei jucătoare în top 100

România are trei reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care staționează pe 69, pe Jaqueline Cristian, care a pierdut un loc și e pe 74, și pe Irina Begu, care a coborât trei poziții, fiind acum pe 100. Gabriela Ruse ocupă acum locul 122 după ce a coborât 26 de poziții. Ana Bogdan e pe 109 (+2), iar Simona Halep pe 869, cu un salt de 7 locuri.



La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc pe 36, iar Gabriela Ruse a coborât o treaptă pe 63.



Clasamentul WTA la simplu

1 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 9.706 puncte

2 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.665

3 (3). Coco Gauff (SUA) 5.963

4 (4). Jessica Pegula (SUA) 5.785

5 (5). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.471

6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.144

7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.480

8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.698

9 (11) Daria Kasatkina (Rusia) 3.500

9 (9). Danielle Collins (SUA) 3.176

10 (10). Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 3.194

.....................................................................

69 (69). Sorana Cîrstea 914

74 (73). Jaqueline Cristian 887

100 (97). Irina Camelia Begu 728

109 (111). Ana Bogdan 653

122 (96). Elena Gabriela Ruse 583

133 (137). Anca Todoni 547

183 (176). Miriam Bulgaru 381

236 (242). Irina Bara 299

261 (267). Cristina Dinu 261

269 (256). Patricia Maria Țig 246

292 (294). Andreea Mitu 209

............................................

869 (876). Simona Halep 26.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.975 puncte

2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.415

3 (4). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165

4 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.980

5 (4). Elise Mertens (Belgia) 5.980

6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948

7 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316

8 (7). Sara Errani (Italia) 5.266

9 (12). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 5.225

10 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125

.............................................................

36 (37). Monica Niculescu 2.283

63 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.379

167 (159). Irina Bara 468

193 (199). Andreea Mitu 397, notează Agerpres.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News