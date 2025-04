Cine este jucătoarea de tenis, prietenă apropiată Emmei Răducanu, care s-a prăbușit pe teren și a fost scoasă în scaunul cu rotile - Video

Este vorba despre britanica Francesca Jones, locul 129 mondial. Ea s-a prăbuşit pe teren în setul al treilea al partidei cu Julia Riera din Argentina (locul 157 mondial), la turneul de la Bogota, Columbia.

În momentul în care era condusă cu 5-3 la serviciu, Francesca Jones s-a prăbuşit pe zgură. Ea nu și-a revenit și a fost nevoie de un scaun cu rotile pentru a fi evacuată.

Printre motivele invocate pentru leşin se numără altitudinea ridicată a capitalei Columbiei, la 2.640 de metri, însă nu se cunoaște în acest moment dacă acesta este motivul real care a dus la acest incident.

Video

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her ???? pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep