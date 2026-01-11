Președintele Iranului: "Dușmanul a adus în țară teroriști instruiți"

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis că autoritățile de la Teheran "ascultă" vocea străzii și susține că Executivul face "tot posibilul" pentru a găsi soluții la dificultățile economice care au declanșat valul de proteste. Acesta a vorbit despre acțiunile violente ale celor pe care i-a catalogat drept "huligani și teroriști", acuzați că provoacă "tulburări", potrivit agențiilor EFE și AFP, citate de Agerpres.

Într-un interviu acordat duminică televiziunii de stat Irib, Pezeshkian a afirmat că "Duşmanul a adus în ţară terorişti instruiţi". Declarația a fost preluată de site-ul în limba farsi al agenției Tasnim, afiliată regimului islamic, una dintre puținele surse care mai actualizează informații în condițiile în care Iranul se confruntă cu un blocaj național al internetului și al apelurilor internaționale.

Cine sunt dușmanii?

În acest context, termenul de "dușmani" este interpretat ca o referire la Statele Unite și Israel, state pe care autoritățile iraniene le indică drept responsabile pentru amplificarea violențelor. Protestele, pornite inițial din motive strict economice, au evoluat rapid spre critici directe la adresa regimului islamic condus de ayatollahul Ali Khamenei, notează EFE.

Președintele iranian a vorbit și despre obligația statului de a răspunde nemulțumirilor populației, dar și asupra necesității de a preveni destabilizarea țării:

"Dacă oamenii au preocupări, îi ascultăm, este datoria noastră să îi ascultăm şi să le rezolvăm problemele. Totodată, avem şi datoria de a împiedica huliganii să destabilizeze ţara". În același mesaj, el a lansat un apel către familii: "Prin urmare, cerem familiilor să nu permită tinerilor lor să se implice în tulburările provocate de terorişti şi huligani".

Potrivit agenției Tasnim, autoritățile susțin că, în ultimele zile, forțele de securitate și structurile judiciare au destructurat mai multe celule teroriste înarmate și au reținut persoane acuzate de legături cu actori din afara țării.

Situația din Iran s-a deteriorat rapid, iar bilanțul victimelor a crescut alarmant. O organizație nonguvernamentală a raportat duminică cel puțin 192 de morți în urma acestor proteste, considerate cele mai ample din ultimii trei ani, conform France Presse.

Cum au evoluat protestele din Iran?

Manifestațiile au debutat la Teheran pe 28 decembrie, când comercianții au ieșit în stradă pe fondul scumpirilor accelerate și al deprecierii monedei naționale, rialul. Mișcarea s-a extins ulterior în numeroase orașe, pe măsură ce nemulțumirea socială a crescut.

Donald Trump, a declarat sâmbătă că Washingtonul este "pregătit să ajute" protestatarii "dornici de libertate". Ca reacție la posibilitatea unor lovituri americane, Iranul a avertizat că va viza "site-uri militare şi transportul maritim al SUA", avertisment transmis duminică de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

La Teheran, viața cotidiană este aproape paralizată. Un jurnalist AFP, citat de Agerpres, relatează că prețul cărnii aproape s-a dublat de la debutul protestelor, iar numeroase magazine și-au închis porțile. Școlile sunt închise, cursurile desfășurându-se teoretic online, însă lipsa internetului face conectarea aproape imposibilă. Chiar și angajații care continuă să meargă la serviciu se lovesc de dificultăți majore din cauza întreruperii rețelelor de comunicații.