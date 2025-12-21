Câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile de Crăciun? Este întrebarea care revine an de an, odată cu mesele festive și paharele băute mai des decât de obicei. Un grup de cercetători a încercat să ofere un răspuns cât mai concret, transformând caloriile din alimentele și băuturile de Crăciun în pași reali, ușor de înțeles pentru oricine.

Rezultatul nu e chiar atât de descurajant pe cât ar părea la prima vedere.

Câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile de Crăciun din băuturi

Analiza a pornit de la porții standard și de la un adult care merge într-un ritm moderat. Pentru fiecare băutură festivă, specialiștii au calculat câți pași sunt necesari și cât timp ar trebui să dureze plimbarea, potrivit Daily Mail.

La capitolul vești bune, șampania iese cel mai bine. Un pahar are în jur de 90 de calorii, ceea ce se traduce prin aproximativ 1.692 de pași. Practic, o plimbare de 17 minute este suficientă.

Vinul și cidrul vin imediat după, la egalitate. Ambele ajung la circa 120 de calorii per pahar, ceea ce înseamnă 2.256 de pași sau cam 23 de minute de mers.

Cocktailurile urcă puțin ștacheta. Cu aproximativ 140 de calorii, ar necesita 2.632 de pași, adică o plimbare de 26 de minute.

Chiar și băuturile mai „grele” rămân în limite rezonabile. Un espresso martini, de pildă, ajunge la aproximativ 160 de calorii. Pentru a-l arde, ar fi nevoie de aproape 3.000 de pași, echivalentul unei jumătăți de oră de mers. Nicio băutură analizată nu a depășit pragul de 40 de minute de plimbare.

Ciocolata caldă a fost printre cele mai consistente opțiuni, necesitând 3.647 de pași, adică aproximativ 36 de minute. Lichiorul de ou și berea au fost la vârful clasamentului: 3.948, respectiv 3.910 pași, ambele apropiate de 39 de minute de mers.

Ce facem cu mâncarea de Crăciun

Indicele a inclus și preparate clasice de pe masa de Crăciun, în special din meniul tradițional britanic.

Curcanul la cuptor s-a dovedit surprinzător de prietenos. O porție standard are în jur de 142 de calorii, care pot fi compensate prin 2.858 de pași, adică o plimbare de 29 de minute. Cercetătorii atrag însă atenția că vorbim de o porție fixă. Dacă farfuria se umple mai mult, crește și numărul de pași necesari.

Cartofii copți urcă pe locul următor. Aproximativ 190 de calorii înseamnă 3.572 de pași, adică în jur de 36 de minute de mers.

Cea mai „scumpă” din punct de vedere al efortului este umplutura. O porție ajunge la circa 356 de calorii și ar necesita 6.693 de pași, adică aproximativ 67 de minute de mers. De peste două ori mai mult decât în cazul curcanului.

Pașii, sănătatea și realitatea din viața de zi cu zi

Medicii recomandă de ani buni creșterea numărului de pași zilnici, pentru efectele pozitive asupra inimii, greutății și stării mentale. Pragul de 10.000 de pași pe zi a devenit aproape un standard popular.

Totuși, cercetări publicate la începutul acestui an arată că și obiectivele mai modeste contează. O plimbare constantă de doar 15 minute pe zi poate reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare și de deces prematur.

Persoanele care au mers zilnic aproximativ 15 minute au avut un risc de deces prematur cu până la 85% mai mic față de cei care mergeau doar ocazional, în reprize foarte scurte. Concluzia cercetătorilor este clară: „modificări modeste ale tiparului de mers, fără creșteri dramatice ale numărului de pași”, pot avea efecte reale.

La final, câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile de Crăciun nu mai pare o întrebare imposibilă. În multe cazuri, o plimbare relaxată după masă poate face diferența, conform Daily Mail.

