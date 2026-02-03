€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri De ce testele PISA nu reflectă realitatea din școli. Mit desființat despre educație
Data actualizării: 16:04 03 Feb 2026 | Data publicării: 14:10 03 Feb 2026

EXCLUSIV De ce testele PISA nu reflectă realitatea din școli. Mit desființat despre educație
Autor: Elena Aurel

cursuri-elevi-alegeri_72582300 Rezultatele testelor PISA nu reflectă realitatea din sistemul de învățământ românesc. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio

Rezultatele testelor PISA nu reflectă realitatea din sistemul de învățământ românesc, susține Eugen Ilea. Află de ce statisticile nu arată adevăratul nivel al elevilor români.

Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a povestit că în urma vizitelor în marile orașe din țară a întâlnit mulți copii și profesori foarte bine pregătiți, motiv pentru care nu crede că există un declic major în educație. Acesta a explicat că lucrurile ar evolua foarte rapid dacă ar exista o finanțare corectă a sistemului de învățământ. 

„Am fost în marile orașe, am acoperit tot ce înseamnă reședința de județ și am văzut copii foarte buni. Mi-a părut rău că nu am putut să-i premiez pe toți. Mii de copii au depus lucrări și proiecte extraordinare. Sunt copii foarte bine pregătiți, cadre didactice foarte bine pregătite, de aceea spun că nu putem vorbi chiar de un declic.

Revenind la bugete și la finanțare, dacă am investi, dacă am finanța așa cum trebuie sistemul de învățământ, cred că am zburda din punctul ăsta de vedere”, a spus Eugen Ilea

VEZI ȘI: Bullying, droguri și violență în școli. Concluzia suedezilor după 60 de ani. Eugen Ilea: Ar trebui să învățăm ceva

Testele PISA nu reflectă realitatea din învățământ

Întrebat de ce procentul analfabetismului funcțional este atât de mare în România, Eugen Ilea a explicat că rezultatele testelor PISA nu reflectă realitatea, deoarece elevii le tratează superficial. 

„Copiii sunt deștepți. Noile generații sunt formate din copii deștepți cărora le strălucește inteligența în priviri. Eu cred că, cel puțin prin elitele lor, omenirea face un pas înainte pe scara inteligenței, în era cunoașterii și a tehnologiei. Ce facem noi? Noi trebuie să fim demni de aceste noi generații și să le asigurăm ce trebuie. De ce avem analfabetism funcțional, de ce se perpetuează acest fenomen, de ce rămânem pe primul loc în clasamentul negativ cu un procentaj mare?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Noi facem o statistică pe baza testelor PISA. Foarte mulți așa fac și o iau de bună.

Este important, dar din discuțiile mele avute cu copiii care au trecut prin acest gen de testare, a reieșit clar faptul că au bifat doar ca să fie bifat în chestionarele respective, să termine mai repede ca să plece să se întâlnească în parc. Deci cam așa au tratat copiii noștri acele teste.

Sunt multe discuții și atunci eu nu aș merge chiar pe statisticile realizate pe baza testelor PISA. Aș merge mai mult pe evaluările acelea din a II-a, a IV-a, a VI-a și le-aș lua în considerare pe acelea. Acolo aș face remedieri, dacă este cazul, și de acolo putem extrage datele necesare în așa fel încât să avem o idee clară și concisă asupra situației. Sunt mult mai relevante. Aș dezvolta analiza la cele trei teste naționale”, a spus Eugen Ilea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici. 

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Eugen Ilea
sorin ivan
analfabetism functional
test pisa
sistemul de invatamant
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 22 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 26 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 45 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 53 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 41 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close