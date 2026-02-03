Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a povestit că în urma vizitelor în marile orașe din țară a întâlnit mulți copii și profesori foarte bine pregătiți, motiv pentru care nu crede că există un declic major în educație. Acesta a explicat că lucrurile ar evolua foarte rapid dacă ar exista o finanțare corectă a sistemului de învățământ.

„Am fost în marile orașe, am acoperit tot ce înseamnă reședința de județ și am văzut copii foarte buni. Mi-a părut rău că nu am putut să-i premiez pe toți. Mii de copii au depus lucrări și proiecte extraordinare. Sunt copii foarte bine pregătiți, cadre didactice foarte bine pregătite, de aceea spun că nu putem vorbi chiar de un declic.

Revenind la bugete și la finanțare, dacă am investi, dacă am finanța așa cum trebuie sistemul de învățământ, cred că am zburda din punctul ăsta de vedere”, a spus Eugen Ilea.

Testele PISA nu reflectă realitatea din învățământ

Întrebat de ce procentul analfabetismului funcțional este atât de mare în România, Eugen Ilea a explicat că rezultatele testelor PISA nu reflectă realitatea, deoarece elevii le tratează superficial.

„Copiii sunt deștepți. Noile generații sunt formate din copii deștepți cărora le strălucește inteligența în priviri. Eu cred că, cel puțin prin elitele lor, omenirea face un pas înainte pe scara inteligenței, în era cunoașterii și a tehnologiei. Ce facem noi? Noi trebuie să fim demni de aceste noi generații și să le asigurăm ce trebuie. De ce avem analfabetism funcțional, de ce se perpetuează acest fenomen, de ce rămânem pe primul loc în clasamentul negativ cu un procentaj mare?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Noi facem o statistică pe baza testelor PISA. Foarte mulți așa fac și o iau de bună.

Este important, dar din discuțiile mele avute cu copiii care au trecut prin acest gen de testare, a reieșit clar faptul că au bifat doar ca să fie bifat în chestionarele respective, să termine mai repede ca să plece să se întâlnească în parc. Deci cam așa au tratat copiii noștri acele teste.

Sunt multe discuții și atunci eu nu aș merge chiar pe statisticile realizate pe baza testelor PISA. Aș merge mai mult pe evaluările acelea din a II-a, a IV-a, a VI-a și le-aș lua în considerare pe acelea. Acolo aș face remedieri, dacă este cazul, și de acolo putem extrage datele necesare în așa fel încât să avem o idee clară și concisă asupra situației. Sunt mult mai relevante. Aș dezvolta analiza la cele trei teste naționale”, a spus Eugen Ilea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

