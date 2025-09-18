Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, atrage atenția că performanțele spectaculoase ale unor licee se datorează mai ales meditațiilor, nu doar predării la clasă, și cere un sistem de evaluare și salarizare a profesorilor bazat pe rezultate reale.

Eugen Ilea a explicat că rezultatele excelente ale unor licee se datorează în mare parte meditațiilor, nu exclusiv activității de la clasă, și a propus crearea unui sistem corect de evaluare și salarizare a profesorilor, bazat pe performanțe reale, nu doar pe statistici.

„Avem unități de învățământ considerate top, dar realizările copiilor sunt în urma meditațiilor și nu a ceea ce se întâmplă la clasă. Dacă noi ne uităm la realizările copiilor, că liceul respectiv are promovabilitate la Bacalaureat de sută la sută și cu medii la Bacalaureat de la 9.80 în sus, acel rezultat nu se datorează lucrului la clasă, ci și meditațiilor, sau poate mult mai mult meditațiilor. Atunci, cum putem evalua profesorul la clasă, dacă noi ne uităm doar la realizările liceului respectiv și ale copiilor din acel liceu?



Aici trebuie gândit un sistem de evaluare și de salarizare a profesorului în funcție de performanțe, dar nu sunt eu în măsură să fac lucrul acesta. Eu doar vin cu contraargumente la ceea ce se dorește în momentul acesta, având la bază doar niște date statistice pe liceul respectiv și rezultatele copiilor”, a spus Eugen Ilea.

Meditațiile, un sistem paralel de învățământ și un business

Fenomenul meditațiilor a căpătat o amploare atât de mare încât a devenit un sistem paralel de învățământ și există temerea că profesorii mută accentul de la activitatea din școală către cea privată.

„Fenomenul meditațiilor a luat o amploare extraordinară, astfel încât a devenit un sistem paralel de învățământ și un business. Ce facem aici, pentru că mulți profesori sunt tentați să mute accentul de la catedră în privat. Ce facem, privatizăm învățământul?”, a întrebat decan, director al revistei Tribuna Învățământului.



„Până la urmă, o să-l privatizăm dacă va fi necesar. Dacă mergem către acest lucru, da, o să-l privatizăm pentru că se pare că așa funcționează cel mai bine.



Sunt unități de învățământ unde acest gen de meditații se fac la școală. Tudor Vianu din București, de exemplu, unde avem profesori de matematică dedicați care fac acest gen de meditații, în afara orelor de program. Avem unități de învățământ unde se practică meditații la școală cu copiii care își doresc, nu contra cost”, a spus Eugen Ilea.



„Cum facem ca școala să ofere pregătirea necesară măcar pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat", a spus Sorin Ivan.



„În primul rând, haideți să micșorăm numărul de copii la clasă, atunci înțelegerea și lucrul cu copiii la clasă vor fi mult mai benefice pentru copii și pentru profesori. Și să mărim salariile profesorilor", a spus Eugen Ilea la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

