Stiri

DCNews Stiri Ursula von der Leyen, criticată dur de un fost comisar european
Data publicării: 11:05 02 Feb 2026

Ursula von der Leyen, criticată dur de un fost comisar european
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

Nicolas Schmit a denunțat lipsa de „strategie” și „curaj” a Comisiei Europene, care nu a reușit să se opună SUA atunci când l-a sancționat pe Thierry Breton.

Modul „prezidențial” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană dăunează Europei, potrivit fostului comisar european Nicolas Schmit, scrie Politico.

„Am impresia că acum, în mare parte, comisarii sunt reduși la tăcere”, a declarat, pentru Politico, Nicolas Schmit, care a fost comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale în prima Comisie von der Leyen.

„Sistemul, modul în care este organizat sistemul - foarte centralizat, numiți-l prezidențial sau orice alt sistem - nu este bun, nu este bun pentru Comisie și nu este bun pentru Europa în general”, a spus el.

De asemenea, el a acuzat Comisia Europeană că nu are o viziune pe termen lung și o planificare strategică.

Amenințare dură a Iranului, după ce UE a desemnat Gardienii Revoluției drept „organizație teroristă"

„Am avut o dezbatere strategică reală despre Europa în lume, care era deja o lume diferită de cea pe care o cunoșteam înainte? Nu am avut o abordare strategică reală, o strategie reală”, a spus el despre primul mandat al lui von der Leyen.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze.

Schmit a spus că legile de care SUA nu sunt mulțumite - care reglementează serviciile digitale și piețele digitale - au fost adoptate de toți cei 27 de comisari, inclusiv de von der Leyen, și nu doar de Breton.

„Acesta este punctul în care ar fi trebuit să dăm dovadă de mai multă solidaritate și să spunem «nu, nu este vorba de unul singur, suntem noi toți». Dar știți, curajul nu este întotdeauna împărtășit, inclusiv în sferele politice”, a spus el.

Nicolas Schmit
usrula von der leyen
comisia europeana
Comentarii

