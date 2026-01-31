Iranul va crește în putere dacă Trump nu intervine, avertizează ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman (KBS), în timpul unei conferințe private de presă la Washington. Patru surse prezente la eveniment au declarat pentru Axios că ministrul a afirmat că „dacă președintele Trump nu își va duce la bun sfârșit amenințările la adresa Iranului, regimul va deveni mai puternic”.

Această declarație marchează o schimbare vizibilă în postura Arabiei Saudite. În urmă cu trei săptămâni, prințul moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) își exprimase profunda îngrijorare față de planurile lui Trump și avertiza împotriva escaladării conflictului. Atunci, SUA amânaseră un atac împotriva Iranului.

La scurt timp după declarațiile lui KBS, a fost anunțată aprobarea unei vânzări către Arabia Saudită de interceptoare de rachete Patriot și echipamente asociate, în valoare de 9 miliarde de dolari.

Teheranul amenință că va reacționa în caz de atac

KBS, fratele mai mic al prințului moștenitor, se afla la Washington pentru discuții despre situația Iranului, în contextul în care regiunea se pregătește pentru o eventuală acțiune militară. Teheranul a avertizat că un răspuns la atacul american va fi „fără precedent” ca amploare.

În același timp, Trump a cerut o intensificare masivă a prezenței militare americane în Golf. Oficialii de la Casa Albă subliniază însă că președintele nu a luat o decizie finală și este încă deschis negocierii diplomatice. În prezent, nu există negocieri directe serioase între SUA și Iran. Oficialii americani spun că Teheranul nu pare că dorește un acord care să corespundă termenilor SUA. În același timp, Turcia și-a arătat disponibilitatea să medieze între cele două puteri nucleare.

„Iranul vrea întotdeauna să facă o înțelegere. Dar problema este ce fel de înțelegere vrei să faci. Ce fel de înțelegere vrea Iranul să facă și ce fel de înțelegere acceptă SUA? Aceasta este o întrebare foarte bună și nu credem că se va concretiza în acest moment”, a declarat un oficial din Golf.

Joi, KBS a avut o întâlnire detaliată la Casa Albă cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, emisarul special Steve Witkoff și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine. Discuțiile au fost concentrate pe posibilitatea unui atac american asupra Iranului, potrivit unei surse informate.

Acum doar trei săptămâni, Arabia Saudită avertiza SUA să nu bombardeze Iranul. De ce Riadul și-a schimbat poziția?

Poziția Arabiei Saudite a rămas precaută. MBS i-a transmis președintelui Iranului, într-o convorbire telefonică de miercuri, că regatul nu va permite SUA să folosească spațiul său aerian pentru o operațiune militară împotriva Teheranului. Într-un comunicat, saudiții au subliniat angajamentul lor pentru o soluție diplomatică.

Cu toate acestea, KBS a adoptat un ton mai ferm. Vineri, în fața a aproximativ 15 experți din think tank-uri orientale și reprezentanți ai cinci organizații evreiești, el a spus că „Trump va trebui să ia măsuri militare după ce a amenințat cu acest lucru timp de săptămâni, dar va trebui să încerce și să atenueze riscurile unei escaladări regionale”, conform surselor prezente.

„În acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, nu va face decât să încurajeze regimul”, a subliniat KBS.

Două surse au precizat că mesajul reflectă poziția pe care KBS a transmis-o anterior la Casa Albă. Totuși, oficialul a părăsit întâlnirea fără o imagine clară asupra strategiei sau intențiilor administrației Trump privind Iranul.

Într-o conferință ținută vineri, un alt oficial din Golf a avertizat că regiunea este „blocată” între riscurile unui atac american asupra Iranului și faptul că lipsa unei acțiuni ar însemna că regimul Iranului va ieși din această situație mai influent.

Acum doar trei săptămâni, Arabia Saudită avertiza SUA să nu bombardeze Iranul și sublinia riscul unui conflict regional. Schimbarea actuală ar putea reflecta acceptarea faptului că Trump ar putea ataca, iar regatul nu vrea să fie perceput ca un obstacol.

Trei surse din sală au spus că KBS a ținut să clarifice că Arabia Saudită nu se îndepărtează de Israel și nici nu se apropie de Frăția Musulmană. El a respins temerile legate de creșterea sentimentului anti-Israel în presa și rețelele sociale. „A spus de mai multe ori că e o prostie. Cu cât spunea mai mult, cu atât părea mai puțin liniștitor”, a declarat un participant, potrivit Axios.

