€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Data publicării: 19:42 30 Ian 2026

Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Autor: Dana Mihai

putin-intalnire-zelenski_98320500 Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina.

Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, relatează agenţia EFE.

Moscova: „Este absolut de neimaginat”

"Să vorbim despre orice fel de rol de observator sau de garant în cazul Uniunii Europene, având în vedere experienţa catastrofală acumulată în ultimii ani şi rolul subversiv al UE, este absolut de neimaginat", a spus oficialul rus, citat de agenţia Interfax. "Este de neimaginat şi toţi înţeleg asta", a insistat el.

Reacţia oficialului rus survine după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că documentul cu garanţiile de securitate americane pentru Ucraina este pregătit de semnare. Vorbind despre acest subiect în faţa Senatului SUA, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că respectivele garanţii de securitate pentru Ucraina ar putea include şi desfăşurarea unor trupe europene pe teren, dar fără trupe americane.

Citește și: Revoltă și acuzații de trădare în Canada: Separatiștii din Alberta s-au întâlnit cu oameni din Administrația Trump / Reacția SUA

Însă Rusia a transmis deja în mod repetat că respinge orice desfăşurare de trupe occidentale în Ucraina, subliniind că tocmai apropierea NATO de graniţele ruse este o cauză a acestui război. Mai mult, preşedintele rus Vladimir Putin şi alţi oficiali ruşi le-au reproşat susţinătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene de menţinere a păcii în Ucraina (în cazul unui acord de pace), plata unor "reparaţii" de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Preşedintele Zelenski a cerut garanţii de securitate similare celor oferite de articolul 5 din Tratatul NATO. Dar el nu a oferit detalii despre conţinutul documentului cu garanţiile de securitate despre care susţine că ar fi acum finalizat. Totuşi, potrivit presei occidentale, preşedintele american Donald Trump ar fi condiţionat acordarea de garanţii de securitate Ucrainei de retragerea acesteia completă din regiunea Donbas, o condiţie cheie pusă de Putin pentru a încheia războiul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

moscova
europa
pace
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 31 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 34 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 35 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close