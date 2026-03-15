Sebastian Ghiță, culisele vizitei lui Călin Georgescu, în Belgrad. Bogdan Chirieac dezvăluie propunerea pe care i-a făcut-o un deputat, în 2019

Sebastian Ghiță a relatat detalii despre prima sa întâlnire cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, o figură care în prezent stârnește numeroase controverse în spațiul politic românesc. Potrivit afirmațiilor sale, Georgescu ar fi încercat să obțină sprijin în perspectiva competiției prezidențiale, apelând inclusiv la contacte externe și la susținerea unor persoane influente. Ghiță susține că, la momentul acelei discuții, fostul candidat vorbea deja despre o rețea solidă de susținători și despre planuri de a-și consolida sprijinul politic.

Cum s-a cunoscut Sebastian Ghiță cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, la Belgrad

"În decembrie 2021, Călin Georgescu a venit la mine la Belgrad. A fost ciudat. Mă rog, am fost cu el într-un restaurant, frumos, pentru că mi l-a trimis cineva. M-a rugat cineva să-l primesc neapărat, să mă văd cu el, și așa a fost. Mi-a arătat clipul acela cu el în apă, pe cal, și mi-a zis 'domne, eu sunt deja pe drumul luminii. Eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși, pentru că am nevoie de mai mult sprijin'.

Mi s-a părut ciudat totul. Am stat vreo 3 ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigații americane care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii și eventualele finanțări. E clar că e conectat și că oamenii aceia l-au sprijinit cu bani, cu relații. Mi-a spus că este susținut de foști ofițeri din structuri, că are suport masiv, și mi-a înșiruit un comentariu mesianic în care spunea că 'țara se va întoarce spre el'. A fost foarte curios", a povestit Sebastian Ghiță.

Bogdan Chirieac: În 2019, un fost deputat cu mai multe mandate m-a rugat să mă întâlnesc cu Călin Georgescu

"Nu mi se pare nimic deosebit în faptul că domnul Călin Georgescu a încercat să ia legătura cu domnul Sebastian Ghiță. Sebastian Ghiță a fost alungat din țară de statul subteran cu tot felul de invenții, dar a rămas un om foarte influent. Atunci, domnul Georgescu a mers la Belgrad pentru a câștiga sprijinul și simpatia lui Sebastian Ghiță. Eu personal nu l-am cunoscut pe domnul Călin Georgescu. Vă pot confirma că în 2019, când erau alegeri, un prieten de-al meu, fost deputat cu mai multe mandate, m-a rugat să mă întâlnesc cu domnul Călin Georgescu.

Eu nu m-am întâlnit cu el. Nu știu din ce motive s-a întâmplat atunci. Mi s-a spus că va fi viitorul președinte al României. Am spus 'da, bine, lasă', era clar că domnul Klaus Iohannis urma să aibă al doilea mandat, pentru că era sistemul la comandă. A avut loc deja toată mascarada cu Liviu Dragnea, cu ce s-a întâmplat, cu toate chestiunile astea. Faptul că domnul Călin Georgescu a încercat să obțină sprijin de peste tot, practic, e evident. Am văzut lucrul acesta.

Chirieac, surprins după la turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2024

Am fost surprins când a luat procentul acela enorm la turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2024. Procentul acela s-a văzut. Apoi ne aducem aminte cu toții că Departamentul de Stat al Americii, pe vremea administrației Biden, ne-a informat printr-o scrisoare, plus prin declarația lui Anthony Blinken, ministrul de Externe de atunci, că rușii l-au ajutat și asta a dus la anularea alegerilor.

Informația a fost apoi contestată de noua administrație americană, de Administrația Trump, prin vocea vicepreședintelui JD Vance la Munchen, în 2025. Totuși, intervenția rușilor a mai fost confirmată de Franța și Germania.

"Călin Georgescu nu a cerut sprijin doar în Est, a făcut-o și în Vest"

Mai mult, domnul Călin Georgescu nu a cerut sprijin doar în Est, a făcut-o și în Vest. Din principii electorale nu a mai vrut să apară la întâlnirea cu Donald Trump Jr. de la Athenee Palace București. Au fost două întâlniri, dacă nu mă înșel.

Fostul prim-ministru Ponta a confirmat că trebuia să fie prezent și nu a mai fost. Probabil că avea un sprijin din altă direcție și un eventual sprijin american l-ar fi încurcat. Cine știe ce calcul electoral și politic a făcut domnia sa? Nu e nimic anormal ca un candidat la prezidențiale să-și maximizeze șansele, cum crede el de cuviință, prin diverse apariții. E greu de spus.

Acea comisie de anchetă despre care s-a făcut referire poate ar trebui să ia rapoartele serviciilor de stat făcute în timpul alegerilor din 2024. După două luni de la anularea alegerilor de către CCR, JD Vance a spus că a fost o greșeală și că, dacă cu câteva sute de mii de euro poți să influențezi alegerile unui stat, înseamnă că acel stat nu are o democrație stabilă. Nu știu, putem să spunem și așa. Dacă facem o analiză așa cum trebuie, sunt multe hibe atât în democrația noastră, cât și în economia noastră", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

