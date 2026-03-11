Ce face Călin Georgescu în ziua în care România a decis să răspundă pozitiv apelului lui Donald Trump

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane. În această zi, Călin Georgescu ne invită să plantăm copaci.

„Dragii mei,

Sâmbătă, România plantează!



Sâmbăta aceasta, pe 14 martie, este Ziua Sădirii Arborelui. La ora 12 vă chem pe fiecare să facem împreună un gest simplu, dar plin de putere: să sădim un arbore sau un pom fructifer din sămânță românească, în pământ românesc, pentru binele țării, pentru reîntregirea pădurii românești, pentru unitatea credinței și spre slava lui Dumnezeu.



Cu mic, cu mare, în familie sau împreună cu prietenii, vă chem să faceți acest lucru cu inima plină de iubire pentru țara noastră, fiecare acolo unde poate: în satul vostru, în orașul vostru, la marginea localității sau acolo unde comunitatea are nevoie de viață și de verde. Nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a sprijini țara acum, prin acest gest simplu.



Eu voi face același lucru sâmbătă la ora 12, într-o comunitate care are nevoie de sprijin. Inițial, gândul nostru a fost să facem acest gest în livada unei Mânăstiri. Însă, ca orice lăcaș sfânt, Mânăstirea are nevoie de liniște și de rânduiala ei firească, cu atât mai mult acum, în Postul Mare. În jurul zilei de sâmbătă s-a creat deja o atenție publică prea mare, iar noi nu dorim să transformăm acest gest într-o agitație sau într-un eveniment care să tulbure pacea locului și buna rânduială a Bisericii. Din dragoste, prețuire și respect, am schimbat locația – însă livada Sfintei Mânăstiri o vom întineri și împrospăta așa cum se cuvine.



Voi anunța locul în care voi planta, pentru cei din zonă care vor să se alăture. Important este să facem această lucrare în toată țara. În toate județele, mii de mâini să pună un puiet în pământ. Vă rog să vă organizați din timp: cu puieții, cu uneltele și cu locul ales. Să nu deranjăm pe nimeni și să lăsăm în urma noastră doar bine. Aceasta să fie deviza noastră pentru sâmbătă: să facem cât mai mult bine, într-o lucrare împreună. Unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu. Sâmbătă 14 martie 2026, la ora 12, să plantăm nu doar un puiet, ci și credința, nădejdea și dragostea noastră pentru acest pământ sfânt”, a transmis Călin Georgescu.

