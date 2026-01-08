Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL

Informațiile vehiculate în presă sunt că PNL ar veni cu două posibile propuneri pentru șefia SRI, respectiv Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, sau Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Gabriel Zbârcea, varianta propusă de către președintele Nicușor Dan, ar fi picat deja. Unii au spus că a fost propus la derută, pentru a canaliza atenția asupra sa - și a trece alții nevăzuți - alții susțin că este privilegiat pentru că ar fi fost prieten din studenție cu însuși președintele.

Indiferent cât adevăr sau nu există în aceste supoziții, nu e deloc greu de înțeleg că Zbârcea a ieșit - sau a fost scos - din scenă. Un avocat pe care mai ieri nu-l știa nimeni a ajuns subiect de postări negative rostogolite pe rețelele sociale:

Nu există o confirmare oficială că președintele Nicușor Dan l-ar fi propus pe avocatul Gabriel Zbârcea să preia șefia SRI. Dar, dacă informația e reală, avem de-a face cu un paradox: Nicușor Dan l-a propus la CCR pe un universitar (Dacian Cosmin Dragoș) care a fost în echipa României în litigiul cu Gabriel Resources (Roșia Montană), în timp ce Zbârcea (prin casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații) a reprezentat Gabriel Resources împotriva României. Casa de avocatură a încasat peste nouă milioane de dolari de la Gabriel Resources.

Dacă președintele Dan va confirma suspiciunile presei potrivit cărora dorește să-l numească la SRI pe Gabriel Zbârcea, controversatul avocat cu convingeri suveraniste, atunci nu vom vedea nici măcar o reformă graduală a serviciilor și în niciun caz o epurare a foștilor securiști și a celor afiliați lor, care visează la decuplarea României de UE, perpetuarea corupției și alinierea la interesele Rusiei.

Foarte nepotrivită nominalizarea lui Gabriel Zbârcea, dată pe surse, pentru șefia SRI:

- are profil eurosceptic,

- crede în Europa Națiunilor așa cum cred toți euroscepții, de la Orban, la George Simion și comp. Mesajele lui sunt preluate de platforme pro-ruse.

- firma sa de avocatura a fost firma care a reprezentat Gabriel Resources în procesul de arbitraj împotriva statului român.

- e mult prea apropiat de mediul de business, ar transforma SRI într-o corporație.

Cum să pui la SRI, o instituție care prin definiție susține interesul statului, pe cineva care a lucrat pentru o firmă care dorea să câștige împotriva interesului statului?

Profilul lui e cumva bizar și în raport cu profilul președintelui, care a fost un susținător al Roșia Montana împotriva exploatării miniere.

Vă las cu câteva declarații recente ale lui Gabriel Zbârcea, propunerea lui Nicușor Dan pentru conducerea SRI:

„Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi. Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste.”



Desigur, au apărut și părerile bune despre Gabriel Zbârcea, dar au fost cele câteva care au sărit în apărare. În cele din urmă, o perioadă, subiectul a dispărut din spațiul public, pentru că, se pare, cele ”câteva nume” pe care le are ”în cap” președintele sunt tăiate, rând pe rând, de pe listă.

În scenă, au rămas Gabriel Marius Lazurcă, ca propunere a PSD pentru șefia SIE. Alte nume apărute recent ca posibil a fi susținute de PSD sunt Vasile Dîncu, Claudiu Manda sau Andi Cristea, scrie Mediafax.

