€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Politica Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
Data publicării: 22:16 08 Ian 2026

Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
Autor: Roxana Neagu

SRI sigla sri Foto: SRI
 

Noi nume sunt aruncate în scena publică, drept posibile pentru șefia SRI și SIE după ce propunerea președintelui ar fi picat.

Informațiile vehiculate în presă sunt că PNL ar veni cu două posibile propuneri pentru șefia SRI, respectiv Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, sau Mircea Abrudean, președintele Senatului. 

Gabriel Zbârcea, varianta propusă de către președintele Nicușor Dan, ar fi picat deja. Unii au spus că a fost propus la derută, pentru a canaliza atenția asupra sa - și a trece alții nevăzuți - alții susțin că este privilegiat pentru că ar fi fost prieten din studenție cu însuși președintele.

Indiferent cât adevăr sau nu există în aceste supoziții, nu e deloc greu de înțeleg că Zbârcea a ieșit - sau a fost scos - din scenă. Un avocat pe care mai ieri nu-l știa nimeni a ajuns subiect de postări negative rostogolite pe rețelele sociale:

  • Nu există o confirmare oficială că președintele Nicușor Dan l-ar fi propus pe avocatul Gabriel Zbârcea să preia șefia SRI. Dar, dacă informația e reală, avem de-a face cu un paradox: Nicușor Dan l-a propus la CCR pe un universitar (Dacian Cosmin Dragoș) care a fost în echipa României în litigiul cu Gabriel Resources (Roșia Montană), în timp ce Zbârcea (prin casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații) a reprezentat Gabriel Resources împotriva României. Casa de avocatură a încasat peste nouă milioane de dolari de la Gabriel Resources. 

  • Dacă președintele Dan va confirma suspiciunile presei potrivit cărora dorește să-l numească la SRI pe Gabriel Zbârcea, controversatul avocat cu convingeri suveraniste, atunci nu vom vedea nici măcar o reformă graduală a serviciilor și în niciun caz o epurare a foștilor securiști și a celor afiliați lor, care visează la decuplarea României de UE, perpetuarea corupției și alinierea la interesele Rusiei.

  • Foarte nepotrivită nominalizarea lui Gabriel Zbârcea, dată pe surse, pentru șefia SRI:
    - are profil eurosceptic,
    - crede în Europa Națiunilor așa cum cred toți euroscepții, de la Orban, la George Simion și comp. Mesajele lui sunt preluate de platforme pro-ruse.
    - firma sa de avocatura a fost firma care a reprezentat Gabriel Resources în procesul de arbitraj împotriva statului român.
    - e mult prea apropiat de mediul de business, ar transforma SRI într-o corporație.
    Cum să pui la SRI, o instituție care prin definiție susține interesul statului, pe cineva care a lucrat pentru o firmă care dorea să câștige împotriva interesului statului?
    Profilul lui e cumva bizar și în raport cu profilul președintelui, care a fost un susținător al Roșia Montana împotriva exploatării miniere.

  • Vă las cu câteva declarații recente ale lui Gabriel Zbârcea, propunerea lui Nicușor Dan pentru conducerea SRI:
    „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi. Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste.”


Citește și: Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial

Desigur, au apărut și părerile bune despre Gabriel Zbârcea, dar au fost cele câteva care au sărit în apărare. În cele din urmă, o perioadă, subiectul a dispărut din spațiul public, pentru că, se pare, cele ”câteva nume” pe care le are ”în cap” președintele sunt tăiate, rând pe rând, de pe listă.

În scenă, au rămas Gabriel Marius Lazurcă, ca propunere a PSD pentru șefia SIE. Alte nume apărute recent ca posibil a fi susținute de PSD sunt Vasile Dîncu, Claudiu Manda sau Andi Cristea, scrie Mediafax. 

Citește și: Una mie, una ție! Șefii din Servicii și Parchete, deciși prin reciprocitate. Strategia lui Nicușor Dan 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sri
sie
sefia sri
director sri
sefia sie
director sie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
O preoteasă și cei 4 copii ai săi, în stare gravă la spital, după ce au ajuns cu mașina în râu. Părintele Vasile Ioana: E momentul să fim buni creștini
Publicat acum 16 minute
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
Publicat acum 40 minute
Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă
Publicat acum 42 minute
Valul de frig extrem a închis școli în zeci de localităţi din Italia; Regiunea Veneto, cea mai afectată
Publicat acum 45 minute
Motivul pentru care Regele Charles îl va ignora pe Prințul Harry la întoarcerea sa în Marea Britanie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 13 ore si 5 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close