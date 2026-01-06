Una mie, una ție! Șefii din Servicii și Parchete, deciși prin reciprocitate. Strategia lui Nicușor Dan

”Această coaliție există, funcționează, are în spate dorința - în opinia mea- românilor ca România să fie stabilă și pro-occidentală în acești patru ani. Este motivul pentru care eu mă aștept ca această coaliție, în cei trei ani care au mai rămas, să fie stabilă, cu modificări minore.

În ceea ce privește șefii de Servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilității, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. dimpotrivă, vom discuta, pentru ca numirile să fie validate de Parlament.

În ceea ce privește șefii de Parchete, este o procedură care va fi lansată în zilele următoare, prin care procurorii își vor depune CV-urile, ministrul Justiției va înainta, iar președintele va numi sau va trimite înapoi. Dată fiind procedura, este firesc ca și aici să existe o consultare între președinte și prim-ministru” a spus președintele Nicușor Dan, de la Paris.

Dar ce a spus, de fapt, președintele?

El se va sfătui cu coaliția de guvernare în ceea ce privește numirea șefilor din Servicii, înainte să trimită numele, spre vot, în Parlament. În schimb, același lucru ar trebui să existe și când coaliția de guvernare va înainta președintelui Nicușor Dan propunerile pentru șefii din Parchete.

Acesta este principiul pe care-l tot aplică președintele Nicușor Dan de când se află la Cotroceni și despre care DCNews a mai scris: eu sunt bun cu tine, tu ești bun cu mine. În acest fel, aplanează și conflictele din coaliția de guvernare.