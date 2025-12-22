PSD, împins spre ieșirea de la guvernare, USR vizează Justiția și Internele. B. Chirieac: Începe al doilea război româno-român

Scenariul unei crize politice majore prinde tot mai mult contur în interiorul coaliției, pe fondul unor tensiuni care depășesc deja nivelul disputelor punctuale. Potrivit surselor România TV, în PNL și USR se discută despre un plan de forțare a ieșirii PSD de la guvernare, în contextul conflictelor recente privind majorările salariale din 2026, reformele administrative, ajutoarele destinate mamelor, veteranilor și persoanelor cu handicap, dar și după votul pentru moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. În paralel, premierul Ilie Bolojan a vorbit deschis despre rescrierea acordului de guvernare, cu sancțiuni mai clare și mai dure pentru „abateri”, declarații întâmpinate cu ironii și critici de lideri social-democrați de prim-plan.

Pe acest fond, în interiorul partidelor de dreapta este analizată varianta unui guvern minoritar PNL–USR, eventual cu UDMR, care ar presupune și o redistribuire a funcțiilor în Executiv. Un posibil declanșator ar putea veni chiar din interiorul PSD, unde a fost lansată o dezbatere privind continuarea participării la guvernare, cu o decizie așteptată la finalul lunii ianuarie. În același timp, nu este exclus un atac politic coordonat care să împingă PSD spre ieșirea din coaliție, urmat de un gest prezentat drept „sacrificiu politic” din partea premierului, menit să justifice formarea unui guvern minoritar prezentat ca soluție de stabilitate. O astfel de strategie nu ar fi fără precedent, după cum a sugerat indirect și Ludovic Orban, amintind că și el a condus, la rândul său, un guvern minoritar. Ziua de mâine ar putea deveni un moment-cheie în această ecuație, odată cu dezbaterea și votul moțiunilor împotriva unor miniștri aflați sub presiune publică, respectiv Radu Marinescu, de la Justiție, și Cătălin Predoiu, de la Interne. În acest context, se anticipează un vot suveranist împotriva celor doi, la care s-ar putea alătura și USR, ca reacție politică la moțiunea susținută de PSD împotriva Dianei Buzoianu. Rămâne de văzut dacă acest vot va reprezenta doar un episod tensionat sau scânteia care va declanșa ieșirea PSD de la guvernare, scenariu analizat și comentat de analistul Bogdan Chirieac într-o intervenție la România TV.

„Există o ordine, un bun-simț, ce vreți dumneavoastră, asta pe de o parte. Dar nu se mai respectă lucrurile astea firești"

„Domne, cred că depinde. Cu domnul Klaus Iohannis s-a întâmplat exact cum a mai spus Ludovic Orban. Adică PSD-ul, fără niciun motiv valabil, a sprijinit o coaliție PNL-USR. Acum este aberant ca, în România, partidele situate pe locurile 3 și 4 la alegerile de anul trecut să susțină singure guvernul și să dea și prim-ministru. Este pur și simplu aberant. Există o ordine, un bun-simț, ce vreți dumneavoastră, asta pe de o parte. Dar nu se mai respectă lucrurile astea firești, nu se mai respectă nimic.

Doi la mână, înțeleg de ce trebuie schimbat domnul Radu Marinescu, probabil cu cineva de la noi, de la USR. E vorba de propunerile pentru șefii parchetelor. Este o componentă esențială a celui de-al doilea război româno-român. Eu i-am spus războiul româno-român atunci pentru că am crezut că e doar unul. Nu e singurul. Acum se pregătesc de al doilea. Sunt convins că se va reuși să se ajungă și acolo.

"Stând să mă întreb de ce au nevoie de Ministerul de Interne, bănuiesc ceva"

Dar cu Cătălin Predoiu, cel mai bun ministru din ultimele guverne, cu MCV-ul ridicat, cu Schengen, cu ridicarea vizelor pentru SUA, chiar dacă au fost reintroduse mai târziu din motive pe care le-am tot discutat, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce. Acum, stând să mă întreb de ce au nevoie de Ministerul de Interne, bănuiesc ceva. Poate că USR are nevoie de Ministerul de Interne pentru a declanșa, la propriu, poliția politică.

Cu Predoiu nu merge să bagi acolo Doi și-un sfert în poliția politică. Doi și-un sfert, serviciul secret al Ministerului de Interne, un serviciu foarte eficient, are un atu specific. Spre deosebire de alte servicii, unde sunt mulți doctori, mulți geostrategi și așa mai departe, la Interne miliția e mereu în stradă. Miliția știe foarte bine ce se întâmplă în partea asta cu rău-făcătorii, cu informatorii, cu mafia, cu mișcările de stradă și așa mai departe.

"Dacă vine cineva de la noi, de la USR, atunci s-ar putea să avem poliția politică"

De la Ioan Rus, să-i dea Dumnezeu sănătate, de la Vasile Blaga, la fel, nu s-a mai folosit miliția pe post de poliție politică. Dacă vine cineva de la noi, de la USR, atunci s-ar putea întâmpla. Alt motiv nu văd pentru care USR l-ar da jos pe Cătălin Predoiu. Aici, când spun USR, nu mă refer doar la partidul politic, ci și la coloana a cincea a USR-ului, adică ONG-urile aflate în stradă. Și ele doresc aceste lucruri. E mai mult decât o frică a lui Bolojan că ar putea fi dat jos și pus în locul lui Cătălin Predoiu. Predoiu nu poate să fie pus în locul lui Bolojan decât prin voința președintelui Nicușor Dan”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: ”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj

