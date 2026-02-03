Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit la Kanal D în rolul polițistei sexy din “O nouă șansă”

Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit în atenția telespectatorilor din România odată cu premierea serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D, și este gata să cucerească din nou inimile telespectatorilor. După ce și-a câștigat un public numeros cu rolurile sale memorabile din serialele „Ramo” și „Patria mea ești tu”, difuzate la Kanal D, frumoasa actriță o interpretează acum pe Songül Acarerk, comisar al Diviziei de Crimă Organizată, un personaj puternic, carismatic și extrem de diferit de rolurile care au consacrat-o până acum. Publicul din România o cunoaște pe Devrim Özkan din „Patria mea ești tu”, unde a interpretat-o pe Havva, un personaj dramatic care a emoționat telespectatorii, dar și din serialul „Ramo”, unde a jucat rolul lui Nehir, o apariție care i-a consolidat statutul de actriță apreciată și urmărită.

„SadGül”, cuplul care a devenit fenomen în Turcia

Unul dintre motivele pentru care serialul „O nouă șansă” a devenit un adevărat succes în Turcia este relația intensă dintre Songül Acarerk și Sadi Payaslı, personaj interpretat exemplar de Ertan Saban. Chimia dintre cei doi a fost atât de puternică, încât presa turcă și fanii au botezat rapid cuplul „SadGül”, care a devenit viral pe rețelele de socializare. Scenele încărcate de tensiune, replicile tăioase și evoluția neașteptată a relației dintre Songül și Sadi au transformat acest cuplu într-unul dintre cele mai iubite din serialele turcești recente. Fanii urmăresc fiecare apariție a celor doi, iar hashtagul „SadGül” a devenit rapid trending în Turcia.

Însă nu doar relația de pe micul ecran ține publicul cu sufletul la gură. Devrim Özkan a fost intens mediatizată și pentru povestea sa de iubire din viața reală cu celebrul fotbalist uruguayan Lucas Torreira, vedeta echipei Galatasaray. Relația lor, presărată cu despărțiri dramatice, împăcări surprinzătoare și declarații care au făcut înconjurul presei, a ținut prima pagină a publicațiilor din Turcia. Torreira a făcut declarații emoționante despre actriță, recunoscând public că Devrim a fost iubirea vieții lui și că au trăit împreună momente extrem de speciale. Chiar și după despărțire, fotbalistul a admis că sentimentele nu au dispărut complet, alimentând speculațiile fanilor privind o posibilă împăcare. În tot acest vârtej mediatic, Devrim Özkan se declară singură, mai focusată ca niciodată pe carieră, hotărâtă să lase iubirea pe plan secund și să strălucească, de data aceasta, doar în lumina reflectoarelor.

De la Arte Frumoase la statutul de vedetă a noii generații

Născută pe 2 septembrie 1998, în Muğla, Devrim Özkan a crescut în Milas și Bodrum. A urmat cursurile Facultății de Arte Frumoase din cadrul Universității Muğla Sıtkı Koçman, însă a renunțat după primul an pentru a-și urma visul de a deveni actriță. A debutat în 2017, în serialul „Rüya”, iar consacrarea a venit odată cu „Patria mea ești tu”. Au urmat roluri importante în „Vuslat”, „Ramo”, iar interpretarea lui Songül Acarerk din „O nouă șansă” marchează un moment de maturitate artistică. În paralel, actrița a jucat și în teatru, în producții precum „Woyzeck” (2019).

Cunoscută și admirată pentru talentul său actoricesc, Devrim Özkan a revenit în forță în atenția telespectatorilor Kanal D, iar povestea lui Songül și a cuplului SadGül se anunță a fi una dintre cele mai interesante apariții TV ale anului în România. Nu pierdeți "O nouă șansă", în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D!