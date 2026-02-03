€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit la Kanal D în rolul polițistei sexy din “O nouă șansă”
Data publicării: 15:06 03 Feb 2026

Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit la Kanal D în rolul polițistei sexy din “O nouă șansă”
Autor: Dana Mihai

O noua sansa _ Kanal D (1) Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit la Kanal D în rolul polițistei sexy din “O nouă șansă”

Personajul a declanșat fenomenul „SadGül” în Turcia și a cucerit milioane de telespectatori.

Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit în atenția telespectatorilor din România odată cu premierea serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D, și este gata să cucerească din nou inimile telespectatorilor. După ce și-a câștigat un public numeros cu rolurile sale memorabile din serialele „Ramo” și „Patria mea ești tu”, difuzate la Kanal D, frumoasa actriță o interpretează acum pe Songül Acarerk, comisar al Diviziei de Crimă Organizată, un personaj puternic, carismatic și extrem de diferit de rolurile care au consacrat-o până acum. Publicul din România o cunoaște pe Devrim Özkan din „Patria mea ești tu”, unde a interpretat-o pe Havva, un personaj dramatic care a emoționat telespectatorii, dar și din serialul „Ramo”, unde a jucat rolul lui Nehir, o apariție care i-a consolidat statutul de actriță apreciată și urmărită.

Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit la Kanal D în rolul polițistei sexy din “O nouă șansă”

„SadGül”, cuplul care a devenit fenomen în Turcia

Unul dintre motivele pentru care serialul „O nouă șansă” a devenit un adevărat succes în Turcia este relația intensă dintre Songül Acarerk și Sadi Payaslı, personaj interpretat exemplar de Ertan Saban. Chimia dintre cei doi a fost atât de puternică, încât presa turcă și fanii au botezat rapid cuplul „SadGül”, care a devenit viral pe rețelele de socializare. Scenele încărcate de tensiune, replicile tăioase și evoluția neașteptată a relației dintre Songül și Sadi au transformat acest cuplu într-unul dintre cele mai iubite din serialele turcești recente. Fanii urmăresc fiecare apariție a celor doi, iar hashtagul „SadGül” a devenit rapid trending în Turcia.

Însă nu doar relația de pe micul ecran ține publicul cu sufletul la gură. Devrim Özkan a fost intens mediatizată și pentru povestea sa de iubire din viața reală cu celebrul fotbalist uruguayan Lucas Torreira, vedeta echipei Galatasaray. Relația lor, presărată cu despărțiri dramatice, împăcări surprinzătoare și declarații care au făcut înconjurul presei, a ținut prima pagină a publicațiilor din Turcia. Torreira a făcut declarații emoționante despre actriță, recunoscând public că Devrim a fost iubirea vieții lui și că au trăit împreună momente extrem de speciale. Chiar și după despărțire, fotbalistul a admis că sentimentele nu au dispărut complet, alimentând speculațiile fanilor privind o posibilă împăcare. În tot acest vârtej mediatic, Devrim Özkan se declară singură, mai focusată ca niciodată pe carieră, hotărâtă să lase iubirea pe plan secund și să strălucească, de data aceasta, doar în lumina reflectoarelor.

Cunoscuta actriță Devrim Özkan a revenit la Kanal D în rolul polițistei sexy din “O nouă șansă”

De la Arte Frumoase la statutul de vedetă a noii generații

Născută pe 2 septembrie 1998, în Muğla, Devrim Özkan a crescut în Milas și Bodrum. A urmat cursurile Facultății de Arte Frumoase din cadrul Universității Muğla Sıtkı Koçman, însă a renunțat după primul an pentru a-și urma visul de a deveni actriță. A debutat în 2017, în serialul „Rüya”, iar consacrarea a venit odată cu „Patria mea ești tu”. Au urmat roluri importante în „Vuslat”, „Ramo”, iar interpretarea lui Songül Acarerk din „O nouă șansă” marchează un moment de maturitate artistică. În paralel, actrița a jucat și în teatru, în producții precum „Woyzeck” (2019).

Cunoscută și admirată pentru talentul său actoricesc, Devrim Özkan a revenit în forță în atenția telespectatorilor Kanal D, iar povestea lui Songül și a cuplului SadGül se anunță a fi una dintre cele mai interesante apariții TV ale anului în România. Nu pierdeți "O nouă șansă", în fiecare zi, de luni până vineri,  de la ora 20:00, la Kanal D!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Devrim ozkan
O nouă șansă Kanal D
serial turcesc Kanal D
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 22 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 26 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 45 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 53 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 41 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close