Politica

Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Data publicării: 15:26 03 Feb 2026

Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Autor: Anca Murgoci

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.

Sorin Grindeanu merge în Israel.

Sorin Grindeanu se va întâlni cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul statului Israel, dar nu numai cu acesta.

Programul vizitei oficiale în Statul Israel a președintelui PSD Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, în perioada 3-5 februarie 2026:

Marți, 3 februarie 2026, Ierusalim


15:30 - Întrevedere cu domnul Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului Israel - Oficiul prim-ministrului


Miercuri, 4 februarie 2026, Ierusalim

09:30 - Întrevedere cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului - Patriarhia Ortodoxă, Orașul Vechi


12:00 - Întrevedere cu Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești  - Așezământul Ortodox Românesc din Ierusalim 


19:00 - Dineu oficial oferit de Președintele Knesset-ului - Knesset

Joi, 5 februarie 2026, Ierusalim

10:00 - Întrevedere cu domnul Isaac Herzog, președintele Statului Israel - Președinție


11:00 - Vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem

Benjamin Netanyahu a participat la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump 

sorin grindeanu
ierusalim
israel
