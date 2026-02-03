Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu

Sorin Grindeanu merge în Israel.
Sorin Grindeanu se va întâlni cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul statului Israel, dar nu numai cu acesta.
Marți, 3 februarie 2026, Ierusalim
15:30 - Întrevedere cu domnul Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului Israel - Oficiul prim-ministrului
Miercuri, 4 februarie 2026, Ierusalim
09:30 - Întrevedere cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului - Patriarhia Ortodoxă, Orașul Vechi
12:00 - Întrevedere cu Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești - Așezământul Ortodox Românesc din Ierusalim
19:00 - Dineu oficial oferit de Președintele Knesset-ului - Knesset
Joi, 5 februarie 2026, Ierusalim
10:00 - Întrevedere cu domnul Isaac Herzog, președintele Statului Israel - Președinție
11:00 - Vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem
de Anca Murgoci