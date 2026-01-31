PSD intră în ședință la Vila Lac

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală, conform Agerpres.

Şedinţa conducerii PSD va începe de la ora 17:00. Principalul subiect de pe agendă îl reprezintă priorităţile legislative ale partidului, având în vedere că luni începe prima sesiune parlamentară din acest an, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Se va discuta, de asemenea, despre propunerile pe care miniştrii PSD le vor susţine în Guvern la elaborarea bugetului de stat pe acest an, dar şi despre situaţia din coaliţia de guvernare.

Tot în această şedinţă vor fi desemnaţi preşedinţii interimari ai PSD Sector 2, Sector 4 şi Sector 6, după ce Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu şi-au dat demisia din funcţiile de preşedinţi ai acestor organizaţii.