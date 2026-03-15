DCNews Politica Şedinţă a Consiliului Politic Naţional al PSD, duminică: Decizia social-democraților privind bugetul pe 2026
Data actualizării: 13:30 15 Mar 2026 | Data publicării: 09:09 15 Mar 2026

Şedinţă a Consiliului Politic Naţional al PSD, duminică: Decizia social-democraților privind bugetul pe 2026
Autor: Andrei Itu

sigla-psd-id254742_inquam_photos_octav_ganea_60614000 Inquam Photos / Octav Ganea

Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte duminică, în şedinţă, pentru a hotărî dacă vor vota în Parlament bugetul pe anul 2026 şi dacă vor depune amendamente la proiect.

La începutul săptămânii, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţa că duminică se va întruni Consiliul Politic Naţional al partidului, cu scopul de a decide poziţia social-democraţilor legată de buget.

Declarațiile lui Grindeanu privind Consiliu Politic Naţional al PSD

"Vom avea un Consiliu Politic Naţional în care vom decide poziţia noastră legată de buget, pentru că ne aşteptăm ca până la sfârşitul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât în perioada de final de săptămână să poată fi depuse amendamente la buget şi înainte de dezbaterile din plen, care în mod normal ar trebui să înceapă într-o săptămână, să avem punctul de vedere al PSD pe proiectul de buget trimis de către Guvern. Asta vom hotărî duminica viitoare în Consiliul Politic Naţional", afirma Sorin Grindeanu la sediul central al PSD.

Ce transmitea joi PSD cu privire la bugetul pe 2026

PSD transmitea joi, că miniştrii săi vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pe 2026, însă vor "rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental".

"PSD va aviza proiectul de buget pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental. Reprezentanţii PSD din Guvern vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan în elaborarea acestui act normativ esenţial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună în legea bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului", nota PSD, într-un comunicat.

Amintim că Guvernul a adoptat joi seara proiectul de buget pe anul 2026, care va fi dezbătut şi supus aprobării săptămâna viitoare în Legislativ.

psd
sorin grindeanu
buget 2026
