Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026

Astrele ne-au pregătit foarte ofertantă! Luni se va petrece o conjuncție Mercur-Uranus în Gemeni, aspect care poate da multe planuri peste cap.

Pe 19 mai, încep două tranzite. Marte intră în Taur, iar Venus în Rac.

Sezonul Gemenilor va debuta pe 21 mai și nu într-un mod simplu! Ci chiar printr-o conjuncție cu Uranus.

Iar finalul săptămânii ne mai aduce și un careu între Venus din Rac și Neptun din Berbec, aspect care se poate face vinovat de unele dezamăgiri pe plan amoros sau financiar.

Cumva, toate semnele(cardinale, fixe, mutabile) vor avea parte de revelații și schimbări.

Horoscop 18-24 mai 2026 Berbec

La începutul săptămânii, s-ar putea să te simți blocat. Sau că timpul nu este neapărat aliatul tău. Însă, trebuie să eviți accesele de furie. Pe urmă, obiectivul tău principal va fi îmbunătățirea bugetului. Marte, propriul guvernator, se mută în casa a doua și își dorește să fii mai curajos din punct de vedere financiar.

Horoscop 18-24 mai 2026 Taur

Marte își începe tranzitul în semnul tău. Iar Venus, propria guvernatoare, trece într-un semn prielnic ție. Cu alte cuvinte, ambele tranzite îți vor aduce un plus de ambiție, curaj și capacitatea de a vedea jumătatea plină a paharului în orice situație. De un singur avertisment trebuie să ții cont! Poți avea parte de surprize din punct de vedere financiar.

Horoscop 18-24 mai 2026 Gemeni

Soarele și Mercur se întâlnesc cu Uranus din semnul tău. Să nu ai așteptarea ca această săptămână să fie una predictibilă! De altfel, unii dintre voi vor fi mai rebeli sau nonconformiști ca niciodată. Iar alții se vor trezi cu numeroase surprize. Și învață să îți ceri drepturile!

Horoscop 18-24 mai 2026 Rac

Venus intră în semnul tău și se alătură lui Jupiter. Configurație astrală care poate crea contextul unor oportunități. Dar de unde nu te aștepți. Sau care îți va aduce și momente de bucurie. Astrologul susține că este perioada propice pentru răsfăț, în special al tău.

Horoscop 18-24 mai 2026 Leu

Marte intră în casa a zecea, a carierei. Ceea ce înseamnă că urmează o perioadă plină de ambiții, competiții și posibile conflicte cu autoritățile. Vei dori să te impui cu orice preț! Intrarea lui Venus în casa a douăsprezecea îi va ajuta, însă, pe aceea care apelează la modestie sau diplomație.

Horoscop 18-24 mai 2026 Fecioară

Urmează o perioadă prielnică pentru călătorii, organizarea/participarea la evenimente sau ieșiri inedite alături de persoana iubită/familia. În plus, la locul de muncă, vei găsi soluții la unele probleme mai serioase. Asta pentru că, pentru tine, nu contează cine este vinovat, ci ce se poate face pentru îmbunătățirea unei situații.

Horoscop 18-24 mai 2026 Balanță

Vei găsi oamenii potriviți în momentele potrivite. De aceea, este important să comunici deschis nevoile tale. Și să fii flexibil când vei primi idei sau propuneri. În special, pe plan profesional. Marte intră în casa a opta, deci pot apărea conflicte sau neînțelegeri din cauza banilor.

Horoscop 18-24 mai 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul tău, intră în casa relațiilor. Deci îți vei întoarce atenția către acest sector al vieții. Marte poate reaprinde flacăra pasiunii, dar poate și amplifica nemulțumirile acumulate în timp. Însă, poți profita de energia lui pentru a tranșa unele situații cu mai mult curaj. Și astrologul susține că viața personală este cea care contează acum.

Horoscop 18-24 mai 2026 Săgetător

Relațiile cu apropiații vor fi pline de suspans, și pe alocuri tensionate. Mulți dintre voi își vor pierde încrederea în viitorul apropiat, poate și din cauza unei lipse de direcții. Astrologul îți recomandă să nu trăiești pentru gura lumii și să fii mai matur când vine vorba de bugetul personal.

Horoscop 18-24 mai 2026 Capricorn

Ei bine, din punctul de vedere al teoriei astrologice, urmează una dintre cele mai romantice și creative perioade din 2026! Venus intră în casa relațiilor, unde este Jupiter. Iar Marte intră în casa a cincea, a iubirii și a pasiunilor. Astrologul îți recomandă să lași garda jos, să renunți la nevoia de control și să te bucuri de prezența celor dragi.

Horoscop 18-24 mai 2026 Vărsător

Tranzitul lui Marte în casa a patra și cel al lui Venus în casa a șasea îți dau de muncă, nu glumă! În special, în ceea ce privește treburile gospodărești sau evenimentele din familie. Pot apărea și unele mici neînțelegeri cu apropiații. Dar, la locul de muncă, poți avea parte de proiecte pe placul tău.

Horoscop 18-24 mai 2026 Pești

Marte intră în casa a treia și îi va ajuta pe cei care trebuie să se mute, să rezolve chestiuni administrative/birocratice sau să susțină prezentări. Veți alege să ignorați informațiile negative și să vă retrageți într-o bulă. Astrologul vă recomandă să vă gândiți cu abitir la următorul pas. Aveți nevoie de o altă direcție.