DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 5 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 10:28 05 Mai 2026 | Data publicării: 08:19 05 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 5 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

Horoscop Daniela Simulescu 5 mai Astrolog Daniela Simulescu/Foto Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Ziua va fi influențată de un careu între Marte din Berbec și Jupiter din Rac. Genul de aspect care poate aduce atât un curaj nebun, cât și un exces de zel dăunător. Astrologul ne recomandă să ne implicăm în activități sportive sau în competiții(unele pe care nu le inventăm noi). 

Horoscop 5 mai 2026 Berbec

Cumva, ești primul în vizorul astrelor. Mai ales din cauza careului dintre Marte(propriul guvernator) și Jupiter. Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de capacitatea ta de a găsi o cale de mijloc în toate.

Horoscop 5 mai 2026 Taur

Vei avea tendința de a te lăsa condus de către ceilalți. Însă, cum nu știi în totalitate motivațiile lor, ai face bine să devii mai independent.

Horoscop 5 mai 2026 Gemeni

Planurile făcute cu prietenii sau cunoscuții sună bine, însă s-ar putea să vină și cu găuri în buget. Încearcă să nu faci promisiuni dacă nu ești foarte sigur.

Horoscop 5 mai 2026 Rac

Este una dintre acele zile în care nu te ajută la nimic tendința de a dori să le demonstrezi celorlalți de ce ești în stare. Ocupă-te de propriile proiecte!

Horoscop 5 mai 2026 Leu

Relația ta cu propriul orgoliu va fi mai echilibrată, vei reuși să lași în spate unele faze. Și te vei concentra mai mult pe ceea ce îți dorești aici și acum.

Horoscop 5 mai 2026 Fecioară

Încearcă să nu îți faci planuri cu banii pe care încă nu îi ai în buzunare. Pot apărea disensiuni cu partenerul sau familia din cauza bugetului.

Horoscop 5 mai 2026 Balanță

Horoscop 5 mai 2026 Balanță

Relația de cuplu va deveni mai dinamică. Îndrăzneala partenerului va trezi numeroase stări contradictorii în tine. Cei singuri vor fi mai nerăbdători.

Horoscop 5 mai 2026 Scorpion

La serviciu, ritmul tău este rapid și eficient. Dar unii colegi, de care depinzi, se mișcă mai încet. Și astfel, pot apărea frustrări. Dar vei căpăta reziliență.

Horoscop 5 mai 2026 Săgetător

Nu poți primi mare lucru dacă nu și vei oferi ceva la schimb. În plus, nivelul tău de competitivitate este uriaș. Și ai nevoie de validare permanentă.

Horoscop 5 mai 2026 Capricorn

Treburile casei se vor face într-un stil mai heirupist. Și de aceea vor apărea tensiuni între tine și cei dragi. Dar nu este cazul să pui mai mult gaz pe foc.

Horoscop 5 mai 2026 Vărsător

Încearcă să nu fii prea impulsiv sau conflictual în discuțiile cu apropiații sau alți oameni necunoscuți. Pot apărea schimbări bruște de direcție.

Horoscop 5 mai 2026 Pești

S-ar putea să uiți de unele limite din punct de vedere financiar. Și să te răsfeți mai mult decât este cazul. Evită, totuși, cheltuielile inutile.

