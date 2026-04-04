Astăzi se petrece un careu între Venus din Taur și Pluto din Vărsător. Genul de aspect care poate provoca lupte de putere când e vorba de dragoste sau bani. Posesivitate, gelozie sau frustrări. Însă, ne poate ajuta și să scoatem la suprafață lucruri importante, care erau ascunse. În plus, Luna tranzitează semnul Scorpionului, motiv în plus pentru emoții extreme.

Horoscop 4 aprilie 2026 Berbec

Socoteala de acasă nu se va potrivi cu aceea din târg! În plus, vor fi multiple neînțelegeri cu apropiații din cauza banilor.

Horoscop 4 aprilie 2026 Taur

Careul Venus-Pluto te vizează. Vei crede că apropiații nu țin cont de propunerile tale și că vor să le forțeze pe ale lor.

Horoscop 4 aprilie 2026 Gemeni

Vei fi sătul să le faci pe plac tuturor. Programul tău este la fel de important, deci nu ceda repede! Trebuie să obții ceva la schimb.

Horoscop 4 aprilie 2026 Rac

Încearcă să fii mai flexibil în ceea ce privește programul zilei. Vor apărea multe situații neprevăzute, mult mai importante ca planurile inițiale.

Horoscop 4 aprilie 2026 Leu

Dacă vrei o zi liniștită, încearcă să nu fii prea autoritar cu familia sau apropiații. Ai nevoie de relații și parteneriate bazate pe respect.

Horoscop 4 aprilie 2026 Fecioară

Deplasările îți vor provoca unele neplăceri. De asemenea, și treburile gospodărești. Nu ajungi ușor la un numitor comun cu partenerul.

Horoscop 4 aprilie 2026 Balanță

Treci de la o extremă la alta pe plan financiar. Când vrei să te ocupi singur de o problemă, când pasezi responsabilitatea la partener sau familie.

Horoscop 4 aprilie 2026 Scorpion

Relația cu partenerul va fi o sursă de stres continuu. Pentru că nu este dispus să te asculte așa cum ți-ai dori. Stai departe de jigniri!

Horoscop 4 aprilie 2026 Săgetător

Nu te ajută nicio competiție despre cine este mai bun sau eficient în gospodărie. Ci mai degrabă colaborarea între tine și cei dragi.

Horoscop 4 aprilie 2026 Capricorn

Deși ai foarte multe treburi de rezolvat, efectiv nu îți stă capul la acestea. Vei dori să te relaxezi, să te distrezi sau să te ocupi de propriile pasiuni.

Horoscop 4 aprilie 2026 Vărsător

Te răzgândești destul de repede când vine vorba de treburile gospodărești. Și vei avea tendința de a începe mai multe proiecte în același timp.

Horoscop 4 aprilie 2026 Pești

Vorba dulce mult aduce! Nici tu și nici apropiații nu aveți chef de discuții aprinse sau replici tendențioase. Unele drumuri te agită mai mult ca de obicei.