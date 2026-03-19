Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile

Astăzi se petrece Luna Nouă din Pești. Un eveniment cate ne va predispune la visare, la propriu sau la figurat. Vom fi mai inspirați, iar intuiția ne va transmite semnale prețioase.

Orice Lună Nouă presupune un nou început, însă de data aceasta discutăm despre o încheiere de capitol. De tranziția între două etape. De vindecare și pregătirea pentru primăvară.

Horoscop 19 martie 2026 Berbec

Vei fi nevoit să pui accentul pe odihnă și retragere. Unele situații ți se vor părea nedrepte, însă nu vei avea energia să duci lupte. Lucrurile se vor schimba de mâine.

Horoscop 19 martie 2026 Taur

Astrologul te invită să eviți naivitatea și idolatrizarea unor persoane. Unele promisiuni par prea frumoase pentru a fi adevărate.

Horoscop 19 martie 2026 Gemeni

Pentru unii s-ar putea să apară schimbări și noi capitole pe plan profesional. De asemenea, veți fi tentați să căutați proiecte cu sens.

Horoscop 19 martie 2026 Rac

Luna Nouă va activa casa a noua. Deci este o zi potrivită pentru rugăciune, meditație, muzică, lectură sau activitățile care vă relaxează mintea.

Horoscop 19 martie 2026 Leu

Stați departe de vampirii energetici, de persoanele care vă provoacă anxietate. De asemenea, astrologul vă recomandă să fiți mai protectivi cu bugetul.

Horoscop 19 martie 2026 Fecioară

Astrele vizează relațiile și parteneriatele. Luna Nouă de astăzi poate fi precum oglinda acestora. Vă veți da seama unde v-ați sacrificat nepermis de mult.

Citește și Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci

Horoscop 19 martie 2026 Balanță

La serviciu, pot apărea multiple clipe de haos, amânări sau blocaje. Dar, nu vă faceți griji prea mult! Problemele se vor rezolva, ce-i drept, pe ultima sută de metri.

Horoscop 19 martie 2026 Scorpion

O zi foarte bună pentru activitățile creative și romantice. Veți visa cu ochii deschiși, vă veți imagina tot felul de scenarii și îi veți contamina pe cei din jur cu stările voastre.

Horoscop 19 martie 2026 Săgetător

În primul rând, trebuie să știți că este una dintre acele zile în care nu are rost să forțați ceva anume. Și încercați să evitați oamenii care v-au greșit în trecut.

Horoscop 19 martie 2026 Capricorn

Replicile voastre vor avea un ecou serios asupra celorlalți. Așa că nu ar strica să acordați atenție suplimentară comunicării. Poate deveniți mai blânzi.

Horoscop 19 martie 2026 Vărsător

Luna Nouă activează casa banilor. Orice negociere trebuie să pornească de la propriile nevoi. Și nu lăsați de la voi! Refuzați cheltuielile inutile!

Horoscop 19 martie 2026 Pești

Vă doriți prospețime, dar să nu uităm că Mercur este încă retrograd. De aceea este important să începeți cu acceptarea vieții pe care o aveți acum.