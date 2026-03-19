DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Data publicării: 07:34 19 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

luna noua vazduh Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Luna Nouă din Pești. Un eveniment cate ne va predispune la visare, la propriu sau la figurat. Vom fi mai inspirați, iar intuiția ne va transmite semnale prețioase. 

Orice Lună Nouă presupune un nou început, însă de data aceasta discutăm despre o încheiere de capitol. De tranziția între două etape. De vindecare și pregătirea pentru primăvară.

Horoscop 19 martie 2026 Berbec

Vei fi nevoit să pui accentul pe odihnă și retragere. Unele situații ți se vor părea nedrepte, însă nu vei avea energia să duci lupte. Lucrurile se vor schimba de mâine.

Horoscop 19 martie 2026 Taur

Astrologul te invită să eviți naivitatea și idolatrizarea unor persoane. Unele promisiuni par prea frumoase pentru a fi adevărate.

Horoscop 19 martie 2026 Gemeni

Pentru unii s-ar putea să apară schimbări și noi capitole pe plan profesional. De asemenea, veți fi tentați să căutați proiecte cu sens.

Horoscop 19 martie 2026 Rac

Luna Nouă va activa casa a noua. Deci este o zi potrivită pentru rugăciune, meditație, muzică, lectură sau activitățile care vă relaxează mintea.

Horoscop 19 martie 2026 Leu

Stați departe de vampirii energetici, de persoanele care vă provoacă anxietate. De asemenea, astrologul vă recomandă să fiți mai protectivi cu bugetul.

Horoscop 19 martie 2026 Fecioară

Astrele vizează relațiile și parteneriatele. Luna Nouă de astăzi poate fi precum oglinda acestora. Vă veți da seama unde v-ați sacrificat nepermis de mult.

Citește și Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci

Horoscop 19 martie 2026 Balanță

La serviciu, pot apărea multiple clipe de haos, amânări sau blocaje. Dar, nu vă faceți griji prea mult! Problemele se vor rezolva, ce-i drept, pe ultima sută de metri.

Horoscop 19 martie 2026 Scorpion

O zi foarte bună pentru activitățile creative și romantice. Veți visa cu ochii deschiși, vă veți imagina tot felul de scenarii și îi veți contamina pe cei din jur cu stările voastre.

Horoscop 19 martie 2026 Săgetător

În primul rând, trebuie să știți că este una dintre acele zile în care nu are rost să forțați ceva anume. Și încercați să evitați oamenii care v-au greșit în trecut.

Horoscop 19 martie 2026 Capricorn

Replicile voastre vor avea un ecou serios asupra celorlalți. Așa că nu ar strica să acordați atenție suplimentară comunicării. Poate deveniți mai blânzi.

Horoscop 19 martie 2026 Vărsător

Luna Nouă activează casa banilor. Orice negociere trebuie să pornească de la propriile nevoi. Și nu lăsați de la voi! Refuzați cheltuielile inutile!

Horoscop 19 martie 2026 Pești

Vă doriți prospețime, dar să nu uităm că Mercur este încă retrograd. De aceea este important să începeți cu acceptarea vieții pe care o aveți acum.

Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 21 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 23 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 32 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
Publicat acum 41 minute
Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
