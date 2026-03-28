Horoscop 28 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Leului, iar Mercur din Pești se apropie de un careu cu Lilith din Săgetător. Vom fi foarte creativi, expansiuni, dar și puși pe șotii.

Horoscop 28 martie 2026 Berbec

Chiar dacă pe alocuri vor fi și momente de neputință, astrele îți recomandă să transformi această zi în una de care să îți amintești cu drag ulterior.

Horoscop 28 martie 2026 Taur

Îți dai seama singur că unele obiceiuri îți dăunează serios și decizi să le mai rărești. Apropiații te vor ajuta în momentele mai grele, nu-ți fie teamă să discuți cu aceștia deschis.

Horoscop 28 martie 2026 Gemeni

Reușești să menții în jurul tău o atmosferă plăcută. Și de aceea, oamenii vor dori să petreci timp cu ei. Vei avea parte de numeroase deplasări.

Horoscop 28 martie 2026 Rac

Multe ți se par prea scumpe, dar nu ai ce face! Fie că vorbim de cumpărăturile pentru gospodărie sau un cadou pentru cineva drag, tot vei avea regrete.

Horoscop 28 martie 2026 Leu

Luna este în semnul tău. Dacă nu primești de la cei dragi atenția cerută, vei renunța la unele proiecte. Simți că nu are rost să te implici în ceva unde nu ești dorit.

Horoscop 28 martie 2026 Fecioară

Cu replicile potrivite, reușești tot ce îți propui! Ți se par mai importante faptele, dar astăzi, cuvintele bine alese sunt cele care îți aduc succesul.

Horoscop 28 martie 2026 Balanță

Ți-ai dori o zi mai plictisitoare, poate și pentru că vrei să te odihnești, însă nu vei avea parte de aceasta. Totuși, încearcă să mai delegi din treburi.

Horoscop 28 martie 2026 Scorpion

Este una dintre acele zile în care acorzi prea multă atenție părerilor celorlalți despre tine. Dar trebuie să nu uiți faptul că oamenii sunt schimbători.

Horoscop 28 martie 2026 Săgetător

Comunicarea cu familia se va intensifica. Da, chiar și pentru chestiunile inutile. Dar, cu optimism și pasiune, se rezolvă toate problemele.

Horoscop 28 martie 2026 Capricorn

Gospodăria va avea parte de timpul și resursele tale. Vrei confort, armonie și un spațiu primitor și pentru alții. Nu te grăbi cu deciziile!

Horoscop 28 martie 2026 Vărsător

Îți schimbi starea în funcție de oamenii cu care îți petreci timpul. Deci trebuie să fii mult mai selectiv cu anturajul. Și s-ar putea să fii prea generos.

Horoscop 28 martie 2026 Pești

Încearcă să nu ai pretenții prea mari de la această zi. De fapt, de la tine. Altfel spus, ar fi bine să fii mai blând cu propria persoană.