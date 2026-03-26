Ce aduce Sezonul Berbecului pentru fiecare zodie până pe 20 aprilie

Pe 20 martie, Soarele și-a început tranzitul în semnul Berbecului, care va dura până pe 20 aprilie. În 2026, acest sezon are parte de Saturn, Neptun, de Mercur, dar și de Marte. Arhetipul Berbecului este cel al primăverii, al energiei, al prospețimii, curajului, dar și al furiei sau nerăbdării.

Când Soarele tranzitează o zodie înseamnă că vom resimți cu toții energia zodiei respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

În primul rând, la mulți ani! Te vom sărbători până pe 20 aprilie! Soarele aduce energie, vitalitate, prospețime, ambiție, curaj, noi planuri. Ce-i drept, vei fi și mai furios ca altădată! Să nu uităm că Marte, propriul guvernator, te va vizita în această perioadă. Unele schimbări se vor petrece cu siguranță, însă nu atât de repede precum ți-ai dori. Este cazul să te preocupi și de sănătate sau de un stil de viață mai activ.

Taur/Ascendent în Taur

Acest sezon nu va fi neapărat preferatul tău! Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Tu oricum te pregătești și de plecarea lui Uranus. Vei avea tendința de a te retrage, de a te preocupa de introspecție, de liniște, încheierea unor etape care nu îți mai aduc nimic bun, împăcare și regăsirea credinței interioare. Până pe 20 aprilie, chiar poți abandona un proiect, personal sau profesional.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a unsprezecea, acolo unde va fi și Mercur, propriul guvernator. Urmează o perioadă în care socializarea va fi cheia succesului. S-ar putea să deveniți mai selectivi cu unii prieteni sau să vă faceți alții noi. În plus, universul va oferi oportunități acelora dintre voi care nu țin pasul pe loc.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a zecea, aceea a carierei și a rolului din societate. Și nu va fi singur, ci acompaniat de Neptun, Saturn, Mercur și Marte. Cu alte cuvinte, nu urmează o perioadă liniștită din punct de vedere profesional. Dar va fi una plină de ambiții, curaj și dorința de a avea mai multă putere sau autoritate. Veți fi mai populari și hotărâți să vă controlați singuri destinul.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, propriul guvernator, trece în casa a noua. În sfârșit, și o veste bună! Acesta vă va ajuta în toate chestiunile referitoare la studii, călătorii, semnarea unor contracte sau participarea la evenimente speciale. Încrederea în propria persoană va crește și vă veți propune obiective mult mai îndrăznețe.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a opta, alături de Mercur, propriul guvernator. Subiectul principal al următoarei perioade va fi bugetul comun. Tot ce ține de resursele familiei, investițiile, veniturile din moșteniri sau partaj. De asemenea, apar discuții despre taxe, impozite, datorii. Însă, veți descoperi că orice criză poate deveni o mare oportunitate.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a șaptea, am putea spune cea mai importantă pentru voi. Pentru că se ocupă de relațiile personale. Și pentru că, în aceeași casă, se va afla și Marte, este posibil să apară tensiuni, conflicte sau decizii bruște pe plan relațional. Însă până la situații radicale, acest sezon vă poate ajuta să acceptați ce nu funcționează astfel încât să încercați să reparați. Celor singuri le recomandăm să nu se grăbească.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a șasea, acolo unde va intra și Marte, propriul guvernator, după 9 aprilie. Acest sezon este prielnic pentru organizare, eficientizare și adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase. Stresul va fi la cote uimitoare, însă depinde doar de tine modul în care îl gestionezi. Relațiile de la locul de muncă pot fi mai tensionate.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a cincea. Vei deborda de creativitate, romantism și bucurie. Te vei concentra mai serios pe îmbunătățirea relației cu copiii, indiferent de vârstele acestora. Nimeni nu se va exprima așa ca tine până pe 20 aprilie! Vei atrage privirile tuturor și vei deveni destul de competitiv.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a patra. Până pe 20 aprilie, ai două obiective: grija pentru gospodărie și armonia din familie. Nu va fi ușor, dar te vei descurca! Urmează o perioadă prielnică pe plan imobiliar, mai ales dacă vrei să te muți. Te poți ocupa și de reparații sau decorarea locuinței. Sărbătorile Pascale de anul acesta vor fi mai speciale.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a treia, alături de Neptun, Saturn, Marte și Mercur. Urmează o perioadă foarte activă din punct de vedere mental. Vei comunica la greu(online sau offline), vei învăța(teoretic sau practic), vei avea numeroase deplasări. Relațiile cu apropiații îți vor consuma mult timp. Vei fi atras de noi perspective, schimbul de idei.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a doua. Atenția trebuie direcționată către zona financiară, în special către veniturile proprii. Soarele va scoate la suprafață și ce funcționează, dar și problemele. Și veți fi nevoiți să vă ajustați bugetul în funcție de vremurile actuale. Veți învăța să negociați cum nu ați mai făcut-o până acum! Nevoia vă învață!