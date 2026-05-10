€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Sport Fotbal Ce umilință! Barcelona a câștigat campionatul acasă, după un meci cu Real Madrid. „Galacticii”, obligați să vadă cum marii rivali ridică trofeul
Data publicării: 10 Mai 2026

Ce umilință! Barcelona a câștigat campionatul acasă, după un meci cu Real Madrid. „Galacticii”, obligați să vadă cum marii rivali ridică trofeul
Autor: Darius Muresan

fcf barcelona FC Barcelona /Sursa foto: Agerpres

Moment greu de digerat pentru Real Madird, moment pe care nu îl va uita mult timp: Barcelona a devenit noua campioană a Spaniei, acasă, pe Camp Nou, chiar într-un meci cu Real Madrid.

Astfel, „galacticii” au fost nevoiți să suporte umilința de a asista nepuntincioși la celebrarea marii rivale și la ridicarea trofeului.

Barcelona avea nevoie având nevoie de un singur punct în El Clasico pentru a-și adjudeca titlul de campioană. Catalanii s-au impus cu 2-0.

Au marcat Rashford (9) și Ferran Torres (18).

Barcelona și Real Madird s-au întâlnit duminică seara de la ora 22:00, într-un meci contând pentru cea de-a 35-a etapă din La Liga.

Înaintea partidei catalanii aveau un avans major de 11 puncte în fruntea clasamentului din campionatul Spaniei. 

Era clar pentru toată lumea că Barcelona va deveni noua campioană a Spaniei. Marea miză pentru Real Madrid era să evite umilința de a pierde titlul chiar pe Camp Nou în fața Barcelonei. Era nevoie de o victorie în acest sens, chiar și un rezultat de egalitate o făcea pe Barcelona campioană.

Real Madird s-a deplasat cu vestiarul rupt pe Camp Nou, după scandalul monstru și bătaia dintre Valverde și Tchouameni, iar Mbappe a fost și el lăsat în afara lotului. Antrenorul interimar Arbeloa nu va mai continua în mod cert la Real Madrid, după ce nu a reușit să redreseze corabia odată cu demiterea lui Xabi Alonso, care pierduse și el vestiarul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

barcelona
real madrid barcelona
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ce umilință! Barcelona a câștigat campionatul acasă, după un meci cu Real Madrid. „Galacticii”, obligați să vadă cum marii rivali ridică trofeul
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Donald Trump: Iranul nu va mai râde mult timp de SUA. O fac de 47 de ani
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Avem cifrele iar suma e amețitor mai mare decât cea estimată
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Ciprian Ciucu nu exclude ca PNL să susținuă un guvern minoritar PSD - UDMR: Prefer să vorbesc asumat!
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Cum îl minte zilnic Putin pe Trump: În ritmul actual Rusia mai are nevoie de 30 de ani pentru a ocupa Donbasul ucrainean
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 25 minute
DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto
Publicat acum 12 ore si 44 minute
De unde „face cumpărăturile” Casa Regală a României. DC NEWS a consultat lista și prețurile furnizorilor regali de la care poate cumpăra orice român
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Se preconizează un guvern condus de PSD, dar Chirieac vede o „misiune imposibilă”: PSD va guverna cu mortul pe masă, lăsat de Bolojan
Publicat acum 8 ore si 15 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Taur! Previziuni pentru 11-17 mai 2026
Publicat acum 15 ore si 2 minute
UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close