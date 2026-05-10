Ce umilință! Barcelona a câștigat campionatul acasă, după un meci cu Real Madrid. „Galacticii”, obligați să vadă cum marii rivali ridică trofeul

Astfel, „galacticii” au fost nevoiți să suporte umilința de a asista nepuntincioși la celebrarea marii rivale și la ridicarea trofeului.

Barcelona avea nevoie având nevoie de un singur punct în El Clasico pentru a-și adjudeca titlul de campioană. Catalanii s-au impus cu 2-0.

Au marcat Rashford (9) și Ferran Torres (18).

Barcelona și Real Madird s-au întâlnit duminică seara de la ora 22:00, într-un meci contând pentru cea de-a 35-a etapă din La Liga.

Înaintea partidei catalanii aveau un avans major de 11 puncte în fruntea clasamentului din campionatul Spaniei.

Era clar pentru toată lumea că Barcelona va deveni noua campioană a Spaniei. Marea miză pentru Real Madrid era să evite umilința de a pierde titlul chiar pe Camp Nou în fața Barcelonei. Era nevoie de o victorie în acest sens, chiar și un rezultat de egalitate o făcea pe Barcelona campioană.

Real Madird s-a deplasat cu vestiarul rupt pe Camp Nou, după scandalul monstru și bătaia dintre Valverde și Tchouameni, iar Mbappe a fost și el lăsat în afara lotului. Antrenorul interimar Arbeloa nu va mai continua în mod cert la Real Madrid, după ce nu a reușit să redreseze corabia odată cu demiterea lui Xabi Alonso, care pierduse și el vestiarul.