Informații utile pentru suporterii care susțin tricolorii la Istanbul, la meciul României cu Turcia

Fanii care vor susține echipa națională în meciul de astăzi, la Istanbul, trebuie să țină cont de un anumit program și o serie de reguli.

Întâlnire în Piața Taksim

Românii prezenți pentru a-i sprijini pe tricolori se vor putea întâlni în Piața Taksim - Parcul Gezi, unde există un punct Fan Meeting.

Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi stegulețe din partea reprezentanților Federației Române de Fotbal.

La ce trebuie să fii atent

Este important de știut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spațiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparține gazdelor, iar orele sunt recomandate de autoritățile locale.

Accesul pe stadion

Porțile stadionului se vor deschide la ora 17:00.

Accesul suporterilor se va face exclusiv pe baza biletului, însoțit de un document de identitate valabil:

carte de identitate

pașaport

certificat de naștere (pentru copii)

Reguli pentru bannere, steaguri și coregrafii

Autoritățile locale au stabilit mai multe reguli stricte privind materialele introduse în stadion:

megafoanele de orice fel nu sunt permise;

toate bannerele și steagurile trebuie declarate în avans;

materialele nedeclarate nu vor fi permise în stadion;

bannerele nu trebuie să obstrucționeze vizibilitatea terenului sau a altor spectatori;

pentru afișarea bannerelor, fotografiile trebuie trimise în prealabil pentru aprobarea poliției.

Obiecte interzise pe stadion

Pentru siguranța tuturor spectatorilor, autoritățile turce și serviciile de securitate ale stadionului interzic introducerea mai multor categorii de obiecte. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Printre obiectele interzise se numără:

monede, brichete și baterii externe (power bank), indiferent de dimensiune;

rucsacuri sau ghiozdane (nu există spații de depozitare în apropierea stadionului).

De asemenea, sunt interzise:

Arme și obiecte periculoase – arme de foc, cuțite, bricege sau obiecte contondente.

Materiale inflamabile sau explozive – torțe, fumigene, petarde, artificii, substanțe inflamabile sau explozive.

Mâncare și băuturi aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool.Excepții: motive medicale sau hrană pentru bebeluși (în recipiente non-sticlă, cu document medical, unde este cazul).

Recipiente – sticle (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate.Unele arene permit sticle reutilizabile goale, de maximum 1 litru.

Obiecte voluminoase – genți mari, trolere, bagaje mai mari de 75 cm cumulat.Sunt interzise și bicicletele, rolele, skateboardurile sau trotinetele.

Dispozitive de producere a zgomotului – fluiere, goarne, vuvuzele, portavoci sau megafoane (tobele necesită aprobare prealabilă).

Materiale politice, ofensatoare sau comerciale – bannere, steaguri sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii.

Echipamente profesionale – camere foto sau video profesionale și echipamente de transmisie.Telefoanele mobile și dispozitivele mici sunt permise.

Lasere – complet interzise.

Animale, cu excepția câinilor de asistență (cu documente).

